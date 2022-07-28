Xi, Çin-Abd İlişkilerinin Yanlış Algılanabileceği ve Çin'in Kalkınmasının Yanlış Yorumlanabileceği Konusunda Uyardı - Son Dakika
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Xi, Çin-Abd İlişkilerinin Yanlış Algılanabileceği ve Çin'in Kalkınmasının Yanlış Yorumlanabileceği Konusunda Uyardı

28.07.2022 23:30
Xi, Çin-Abd İlişkilerinin Yanlış Algılanabileceği ve Çin'in Kalkınmasının Yanlış Yorumlanabileceği Konusunda Uyardı

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin-ABD ilişkilerini stratejik rekabet açısından yaklaşıp tanımlamanın, ayrıca Çin'i ABD'nin birincil rakibi ve uzun vadede karşılaşacağı en ciddi zorluk olarak görmenin, Çin-ABD ilişkilerinin...

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin-ABD ilişkilerini stratejik rekabet açısından yaklaşıp tanımlamanın, ayrıca Çin'i ABD'nin birincil rakibi ve uzun vadede karşılaşacağı en ciddi zorluk olarak görmenin, Çin-ABD ilişkilerinin yanlış algılanmasına ve Çin'in kalkınmasının yanlış okunmasına yol açabileceğini ve iki ülke halkı ile uluslararası toplumu yanlış yönlendirebileceğini belirtti. Xi açıklamayı, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile Perşembe günkü telefon görüşmesinde yaptı. Cumhurbaşkanı Xi, ikili işbirliğini ilerletmek için tarafların iletişimi bütün seviyelerde devam ettirmeleri ve mevcut iletişim kanallarını verimli şekilde kullanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, Çin-Abd İlişkilerinin Yanlış Algılanabileceği ve Çin'in Kalkınmasının Yanlış Yorumlanabileceği Konusunda Uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Çin-Abd İlişkilerinin Yanlış Algılanabileceği ve Çin'in Kalkınmasının Yanlış Yorumlanabileceği Konusunda Uyardı - Son Dakika
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