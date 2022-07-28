Çin Sele Karşı 4. Seviye Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Sele Karşı 4. Seviye Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu

28.07.2022 11:09
Çin Sele Karşı 4. Seviye Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, ülkenin bazı bölgelerini şiddetli yağışın etkileyeceğine dair tahmini nedeniyle Çarşamba günü sel kontrolü için 4. seviye acil müdahale başlattı.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, ülkenin bazı bölgelerini şiddetli yağışın etkileyeceğine dair tahmini nedeniyle Çarşamba günü sel kontrolü için 4. seviye acil müdahale başlattı. Ülkenin meteoroloji departmanına göre, şiddetli sağanağın önümüzdeki üç gün içinde Çin'in güneybatı, kuzeybatı, doğu, kuzey ve kuzeydoğusundaki bazı bölgeleri vurması bekleniyor. Kurum, yerel yönetimleri sel önleme çalışmaları için hazırlık yapmaya çağırdı. Çin'de, en yükseği 1. seviye olan dört kademeli sel kontrol acil müdahale sistemi bulunuyor.

YORUMLAR
500
Biden ile Çinli mevkidaşı Şi'nin 2 saat 17 dakikalık görüşmesi sona erdi Biden ile Çinli mevkidaşı Şi'nin 2 saat 17 dakikalık görüşmesi sona erdi Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor Xinjiang'da 8 Milyon Yıllık Hipparion Fosilleri Bulundu Xinjiang'da 8 Milyon Yıllık Hipparion Fosilleri Bulundu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sele Karşı 4. Seviye Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Sele Karşı 4. Seviye Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement