Abd, İngiltere ve Avustralya'dan Nükleer Denizaltı İşbirliği Kararını İptal Etmeleri İstendi - Son Dakika
Üye Girişi

Abd, İngiltere ve Avustralya'dan Nükleer Denizaltı İşbirliği Kararını İptal Etmeleri İstendi

29.07.2022 08:10
Abd, İngiltere ve Avustralya'dan Nükleer Denizaltı İşbirliği Kararını İptal Etmeleri İstendi

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Perşembe günü, ABD, İngiltere ve Avustralya'yı bölgesel ve küresel anlamda barış ve güvenliğe zarar vermemek için, bölge ülkelerinin iradesine saygı gösterip nükleer denizaltı konusunda işbirliği yapma kararını iptal etmeye çağırdı.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Perşembe günü, ABD, İngiltere ve Avustralya'yı bölgesel ve küresel anlamda barış ve güvenliğe zarar vermemek için, bölge ülkelerinin iradesine saygı gösterip nükleer denizaltı konusunda işbirliği yapma kararını iptal etmeye çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, açıklamayı, günlük basın toplantısında ABD-İngiltere-Avustralya arasındaki nükleer denizaltı işbirliğine ilişkin soru üzerine yaptı. Sözcü, söz konusu üç ülkenin, nükleer denizaltı işbirliğini savunmak amacıyla Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) 10. Gözden Geçirme Konferansı'na ilgili çalışma belgesini sunduğunu belirtti. Üç ülke arasındaki nükleer denizaltılara ilişkin işbirliğinin, uluslararası toplumda ciddi kaygılara yol açtığını kaydeden Zhao, Çin tarafının bu işbirliğine karşı olduğunu birçok defa dile getirdiğini ve Aralık 2021'deki NPT'nin 10. Gözden Geçirme Konferansı'na bir çalışma belgesi sunduğunu hatırlattı.

Zhao, Endonezya'nın da, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara ilişkin işbirliğinden kaynaklanan nükleer silahlanma riskleriyle ilgili birçok kaygıyı ortaya koyarak, 10. Gözden Geçirme Konferansı'na bir çalışma belgesi sunduğunun, Çin tarafının bunu not ettiğini belirtti. Ne yazık ki üç ülkenin de ilgili tarafların endişelerini henüz kabul edip ilgilenmediğini belirten Sözcü, üç ülke konuyu nasıl savunursa savunsun, üçlü işbirliğinin ciddi nükleer silahlanma risklerine sahip olduğu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) amacını ihlal ettiği yönündeki temel gerçeği değiştiremeyeceğini bildirdi. Bu arada uluslararası toplumda nükleer denizaltı güç reaktörlerine ilişkin güvenlik düzenlemesinde büyük farklılıklar olduğunu kaydeden Zhao, ilgili güvenlik düzenlemesinin emsal teşkil edeceğini ve UAEA'nın tüm üye devletlerinin, ilgili ülkeler tarafından tartışılması ve kararlaştırılması gereken çıkarlarını kapsayacağını vurguladı. UAEA Yönetim Kurulu Çin'in çabaları sayesinde, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı işbirliğini üç kez üst üste resmi gündeme aldı. Sözcü, Çin'in nükleer denizaltı işbirliğiyle ilgili siyasi, hukuki ve teknik konuları görüşmek üzere UAEA çerçevesinde hükümetler arası bir süreç başlatmayı savunduğunu belirtti. Zhao, üç ülke ile UAEA sekretaryasının, nükleer denizaltı işbirliğiyle ilgili güvenlik düzenlemesini, bütün taraflar arasında uzlaşma sağlanana kadar, izinsiz şekilde müzakere etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Esporun 2026'da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na dahil edilmesi bekleniyor Esporun 2026'da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na dahil edilmesi bekleniyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Avustralya, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abd, İngiltere ve Avustralya'dan Nükleer Denizaltı İşbirliği Kararını İptal Etmeleri İstendi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:52 Lama'yı sevmek isteyen kadın suratına tükürük yedi: Ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı?
11:46 Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest
11:29 Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi
11:17 Turgut Özal, İngilizlerin yüzüne haykırdı: Kürt sorunuyla bu kadar ilgiliyseniz bu insanları neden kabul etmediniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:20:16. #1.12#
SON DAKİKA: Abd, İngiltere ve Avustralya'dan Nükleer Denizaltı İşbirliği Kararını İptal Etmeleri İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement