Çin Yılın İlk Yarısında Yeterli Enerji Arzı Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Yılın İlk Yarısında Yeterli Enerji Arzı Sağladı

28.07.2022 11:09
Çin Yılın İlk Yarısında Yeterli Enerji Arzı Sağladı

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) - Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA) Kalkınma Planlama Dairesi Direktörü Li Fulong Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in, bu yılın ilk yarısında yeterli enerji arzı sağladığını söyledi.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) - Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA) Kalkınma Planlama Dairesi Direktörü Li Fulong Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in, bu yılın ilk yarısında yeterli enerji arzı sağladığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Li, elektrik talebini karşılamaya yönelik koordineli çalışmalar sayesinde ülkenin kömür yakıtlı elektrik santrallerindeki kömür stoklarının Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7'lik artışla 170 milyon tonu aştığını dile getirdi. Söz konusu dönemde enerji projelerine yapılan yatırımlar hızlandı ve önde gelen enerji projelerine yapılan toplam yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9'luk artış gösterdi. Li, ülkenin yılın ikinci yarısındaki enerji tüketiminin, birinci yarıda görülenden daha yüksek bir oranla artmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Li, "Yıllar içinde NEA, yerel hükümetler ve işletmeler, enerji kullanımlarındaki yükselişlerle başa çıkmaya yönelik etkin önlemler geliştirdi. Enerji arzı, 2022'nin ikinci yarısındaki operasyonların istikrarlı devam etmesini sağlayacak şekilde daha da artırılacaktır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Biden ile Çinli mevkidaşı Şi'nin 2 saat 17 dakikalık görüşmesi sona erdi Biden ile Çinli mevkidaşı Şi'nin 2 saat 17 dakikalık görüşmesi sona erdi Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor Xinjiang'da 8 Milyon Yıllık Hipparion Fosilleri Bulundu Xinjiang'da 8 Milyon Yıllık Hipparion Fosilleri Bulundu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yılın İlk Yarısında Yeterli Enerji Arzı Sağladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Yılın İlk Yarısında Yeterli Enerji Arzı Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement