Çin, Sichuan ve Chongqing'deki Sellere Karşı 4. Seviye Acil Durum Müdahalesi Başlattı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin Pazar günü, Sichuan ve Chongqing'deki sellere karşı 4. seviye acil durum müdahalesi başlattığını söyledi. Bakanlık ayrıca yetkililerin, Shaanxi ve Gansu'daki sellere karşı 4. seviye acil durum müdahalesini sürdürme kararı verdiğini de belirtti.Çin'in meteoroloji kurumunun verdiğine bilgilere göre önümüzdeki 10 gün boyunca Çin'in batısında yağmurlu günlerin sürmesi ve kümülatif yağışın normal yıllara göre çok daha yüksek olması bekleniyor. Temmuz'dan bu yana dört eyalet düzeyinde bölgenin çoğu bölümünde etkili olan sıcak hava dalgaları, toprağın kuruyup sertleşmesine ve çatlamasına yol açarak yağmur yağması durumunda doğal afet riskini artırdı. Bakanlık, dört bölgenin sellere karşı erken uyarı ve acil durum müdahalesini güçlendirmesi ve afete açık bölgelerindeki sakinlerin önceden tahliye etmesi gerektiğini söyledi. Çin'de kullanılan dört kademeli sel kontrol acil durum müdahale sisteminde 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.