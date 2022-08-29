Kıdemli Çkp Yetkilisi Siber Uzayda Kültürün ve Zamanın Ruhunun Teşvik Edilmesinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Kıdemli Çkp Yetkilisi Siber Uzayda Kültürün ve Zamanın Ruhunun Teşvik Edilmesinin Önemini Vurguladı

29.08.2022 22:01
Kıdemli Çkp Yetkilisi Siber Uzayda Kültürün ve Zamanın Ruhunun Teşvik Edilmesinin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'de başlayan Çin İnternet Medeniyeti Konferansı'nda Pazar günü konuşma yapan Çin Komünist Partisi (ÇKP) kıdemli yetkilisi Huang Kunming, siber uzayda ileri kültürün ve zamanın ruhunu yakalamanın önemini vurguladı.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'de başlayan Çin İnternet Medeniyeti Konferansı'nda Pazar günü konuşma yapan Çin Komünist Partisi (ÇKP) kıdemli yetkilisi Huang Kunming, siber uzayda ileri kültürün ve zamanın ruhunu yakalamanın önemini vurguladı. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı olan Huang, Çin'de sayıları 1 milyarı aşan aktif internet kullanıcısının gücünden yararlanmak ve onlara çok çalışıp dayanışma içinde ilerlemeleri için esin kaynağı olabilmek için Çin'in siber uzayda mükemmelliği ve erdemleri teşvik etmesinin şart olduğunu söyledi.

Huang, söz konusu açıklamayı konferansa Beijing'den video bağlantısı aracılığıyla katılarak yaptı. Konferansta yaptığı konuşmada Huang, Çin'in siber uzayının giderek gelişme kaydettiğini ve siber uzayda etik standartların geliştirilmesi ve nezaketin ilerletilmesine yönelik çabaların, 2012'de düzenlenen 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana kayda değer ilerleme gösterdiğini dile getirdi. Gelecekte sarf edilecek çabaların, kültür inşası, uygulama genişlemesi ve yönetimin iyileştirilmesine odaklanması gerektiği vurgulayan Huang, aktif internet kullanıcıları arasında temel sosyalist değerlerin teşvik edilmesi ve nezaket farkındalığının geliştirilmesinin yanı sıra siber uzayda yönetişim ile nezaket gelişiminin daha yakın şekilde kombinasyonunun önemine dikkat çekti. İki günlük konferansa Merkezi Siber Uzay İşleri Komisyonu Ofisi, Kültürel ve Etik İlerleme Yönlendirme Merkez Komisyonu, ÇKP Tianjin Belediyesi Komitesi ve Tianjin Belediyesi Hükümeti ortaklaşa ev sahipliği yaptı. Çin İnternet Medeniyeti Konferansı'nın ilki 2021 yılında Beijing'de düzenlenmişti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıdemli Çkp Yetkilisi Siber Uzayda Kültürün ve Zamanın Ruhunun Teşvik Edilmesinin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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