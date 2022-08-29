Çin'in Petrol Devi Cnooc'nin İlk Yarı Yılda Gelir ve Karı Arttı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrol ve doğalgaz üreticilerinden Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) geliri bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 arttı. Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan açıklamaya göre, şirket dönem boyunca 202,36 milyar yuan (29,55 milyar ABD doları) faaliyet geliri elde etti. Borsada işlem gören şirketin hissedarlarına atfedilebilir net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 71,89 milyar yuan oldu. CNOOC, gösterdiği sağlam performansın depolama ve üretimi artırma çabalarına ek olarak büyük projeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler ve yeşil kalkınmayı destekleme çabaları sonucu gerçekleştiğini belirtti.