Çinli Araştırmacılar İklim Değişikliğinin Bitkilerin Fenolojisini Nasıl Etkilediğine Dair Yeni Bir Yanıt Buldu

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, kısa süre önce küresel ısınmanın ılıman odunsu türlerde meyve gelişiminde nasıl değişiklikler yaptığını ortaya koydu. İklim değişiklikliği bitkilerin fenolojisini belirgin şekilde değiştirdi. Bitkisel büyüme mevsiminin ısınmaya bağlı uzamasına dair yaygın inanışın aksine, meyve gelişim periyodunun çiçeklenmeden meyve vermeye kadar olan tepkisi, özellikle odunsu bitkiler için büyük ölçüde keşfedilmemişti. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Güney Çin Botanik Bahçesi'nden araştırmacılar, 1980 ila 2013 yılları arasında Avrupa'daki 2.958 fenolojik inceleme alanındaki altı ılıman odunsu türün hem çiçeklenme hem de meyve verme tarihlerine ilişkin 560.000'den fazla türü yerinde inceledi. Global Change Biology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, tüm türlerin çiçeklenme ve meyve verme döneminin iklim ısınmasıyla birlikte hızlandığını ve buna uygun olarak meyvenin tamamen gelişmesine yönelik dönemin de ileri düzeyde bir eğilim gösterdiğini gösterdi. Çalışmada ayrıca, çiçeklenme ve meyve verme süresinin ilerleyen oranlarının herhangi bir tür için mutlaka eşit olmadığı ve iklim ısınmasının türler arasında meyve gelişim dönemininin uzunluğunda farklı değişikliklere yol açtığı ortaya çıktı. Meyvenin oluştuğu döneme dair farklı tepkiler, bitkilerin iklim değişikliğiyle mücadelede farklı üreme fenolojik stratejiler benimsediğini gösteriyor. Bu, türlerin uyum yeteneğini değiştirebilir ve orman ekosistemlerinin yapısı ile işlevini etkileyebilir.