Çin ve Arjantin Cumhurbaşkanları İkili İlişkileri Geliştirme Vurgusu Yaptı

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez Çarşamba günü iki ülke arasındaki kültürel alışverişler hakkındaki üst düzey bir foruma gönderdikleri kutlama mesajlarında ikili ilişkilerde daha fazla yakınlaşma vurgusu yaptı. Xi, Çin ve Arjantin'in iyi dost ve ortaklar olduğunu ve bu yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü ve aynı zamanda Çin-Arjantin Dostluk ve İşbirliği Yılı olduğunu söyledi. Xi, "Son 50 yıllık dönemde ilişkilerimiz, değişen uluslararası koşulların sınavından geçti ve yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir dayanışma, işbirliği ve ortak kalkınma örneği teşkil etti" ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerin kapsamlı ve hızlı gelişiminin, Çin- Latin Amerika ilişkilerinin canlılığını yansıttığını vurgulayan Xi, katılımcıların bilgisini biraraya getireceği ve bir uzlaşma oluşturacağı ve böylelikle ikili kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açılmasına yardımcı olacağı ve yeni dönemde Çin ve Latin Amerika ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi. Fernandez ise iki tarafın daha yüksek düzeyde kalkınma içeren ortak geleceğe sahip topluluğu kucaklayacağı konusunda inançlı olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki verimli medya işbirliğinin, iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı teşvik ettiğini hatırlatan Fernandez, iki tarafın işbirliğini derinleştirmesi, kapsamlı stratejik ortaklıklarına katkıda bulunması ve iki halkın refahına ve dünya barışı ve kalkınmasına daha fazla katkı yapmasını beklediğini ifade etti.