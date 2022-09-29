Çin'deki Özel Sektör Ekonomisi Son 10 Yılda Hızlı Şekilde Büyüdü - Son Dakika
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Çin'deki Özel Sektör Ekonomisi Son 10 Yılda Hızlı Şekilde Büyüdü

29.09.2022 22:24
Çin'deki Özel Sektör Ekonomisi Son 10 Yılda Hızlı Şekilde Büyüdü

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkedeki özel sektör ekonomisinin gelişen piyasa koşulları sayesinde son on yılda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirtti.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkedeki özel sektör ekonomisinin gelişen piyasa koşulları sayesinde son on yılda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirtti. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, gerçekleştirdiği basın toplantısında özel sektör ekonomisine yönelik korumacı ortamın devam eden biçimde iyileşmesiyle birlikte ülkedeki özel şirketlerin sayısının son 10 yılda dört katın üzerine çıkarak 10,85 milyondan 44,57 milyona yükseldiğini ifade etti. Piyasadan yana atılan bir dizi adımın sonucu olarak Çin'in iş ortamına dair küresel sıralaması 31'e yükseldi. Çin, 2013'te 96. sıradaydı. Çin, 2021 yılı sonu itibarıyla 2,6 trilyon ABD dolarından fazla doğrudan yabancı yatırım çekti. Komisyonun verdiği bilgiye göre artan sayıda Çinli şirket denizaşırı girişimlerde bulunuyor ve Çin tarafından finanse edilen yurtdışındaki işletmelerin sayısı 2012 sonunda yaklaşık 22 binken bugün 45 binin üzerine çıktı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Özel Sektör Ekonomisi Son 10 Yılda Hızlı Şekilde Büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki Özel Sektör Ekonomisi Son 10 Yılda Hızlı Şekilde Büyüdü - Son Dakika
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