Çin'de Cari Hesap Fazlası Yılın İlk Yarısında Yüzde 43 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Cari Hesap Fazlası Yılın İlk Yarısında Yüzde 43 Arttı

29.09.2022 22:24
Çin'de Cari Hesap Fazlası Yılın İlk Yarısında Yüzde 43 Arttı

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, ülkede yılın ilk yarısındaki cari hesap fazlasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 166,4 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, ülkede yılın ilk yarısındaki cari hesap fazlasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 166,4 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi. Çin Devlet Kambiyo İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying, aynı dönemdeki gayri safi yurtiçi hasılaya karşı cari fazla oranının yüzde 1,9 olduğunu, bunun da makul ve dengeli bir aralıkta bulunduğunu söyledi. Wang, toplamda, mal ticareti fazlasının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttığını, hizmet ticaretindeki açığın ise yüzde 30 daraldığını belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde cari işlemler hesabı 77,5 milyar ABD doları fazla verdi. Wang, Çin'in ödemeler dengesinin sağlam bir dayanağa sahip olduğunu ve bunun, Çin'in döviz piyasasının istikrarı ile renminbi döviz kuru için temel destek sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Cari Hesap Fazlası Yılın İlk Yarısında Yüzde 43 Arttı - Son Dakika
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