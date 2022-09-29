Çin, Tüketimde Toparlanmayı Sürekli Kılmak İstiyor - Son Dakika
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Çin, Tüketimde Toparlanmayı Sürekli Kılmak İstiyor

29.09.2022 22:44
Çin, Tüketimde Toparlanmayı Sürekli Kılmak İstiyor

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki tüketici pazarının sağlam bir kalkınma trendinde olduğunu ve bir sonraki safhada sürekli toparlanma görülme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki tüketici pazarının sağlam bir kalkınma trendinde olduğunu ve bir sonraki safhada sürekli toparlanma görülme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Shu düzenlenen basın toplantısında, ülkenin perakende tüketim malları satışlarının Ağustos ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak Temmuz ayına göre 2,7 yüzde puanlık artış kaydettiğini söyledi. Pahalı tüketimde sürekli büyüme görüldüğünü belirten Shu, örneğin büyük şirketlerin otomobil ve ev aletleri perakende satışlarının geçen ay, önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 15,9 ve yüzde 3,4 oranında artarak Haziran ayından bu yana artış eğilimini sürdürdüğünü vurguladı.

Çevrimiçi tüketimin sürekli genişlemesi ve hizmet tüketiminin kademeli olarak geri kazanımına da dikkati çeken Sözcü, 2022'nin ilk sekiz ayında fiziki malların çevrimiçi perakende satışlarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttığını, ikram servisi gelirlerinin ise Ağustos ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 büyüme kaydettiğini belirtti. Çin'in büyümeyi dengeleme ve tüketimi destekleme politikalarının son dönemde tüketici piyasasını etkili şekilde iyileştirdiğini söyleyen Shu, tüketimin toparlanmasını daha da desteklemek için daha fazla çaba sarf edileceğini ifade etti. Bakanlığın tüketimi desteklemeye odaklanacağı sektörler arasında otomobil, yeşil ve akıllı ev aletleri, ikram hizmeti ile konaklama gibi önemli alanlar bulunuyor. Shu, bakanlığın dijital güçlendirme ve iş, turizm, kültür ve spor entegrasyonu yoluyla yeni tüketim senaryoları yaratacağını, tüketim festivalleri ve fuarlar gibi tüketim platformlarından iyi şekilde yararlanacağını ve yeni iş biçimlerinin gelişmesini teşvik edeceğini söyledi. Ayrıca, ülke düzeyinde ticari sistemler kurulması, tarım ürünlerine yönelik tedarik zincirinin iyileştirilmesi ve uluslararası tüketim merkezlerinin gelişiminin hızlandırılması yönünde tedbirler alınacak.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Tüketimde Toparlanmayı Sürekli Kılmak İstiyor - Son Dakika

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