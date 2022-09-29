Çin, Son 5 Yılda Kırsal Canlandırmada Büyük İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Çarşamba günü, ülkenin son beş yılda planlandığı gibi kırsal canlandırma yolunda büyük ilerleme kaydettiğini bildirdi. 2018'de Çin, kırsal canlandırma stratejisi için bir dizi büyük proje, program ve eylemi ayrıntılarıyla açıklayan beş yıllık bir plan yayınladı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Wu Xiao, basın toplantısında, aralarında tarımsal üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve kırsal alanlarda içme suyunun güvenliğinin artırılmasının bulunduğu planın 59 kilit görevinin tamamının istikrarlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve iyi sonuçlar verdiğini açıkladı. Wu, 2021'de tarım teknolojisindeki ilerlemenin sektörün gelişimine 2017'ye göre 3,5 puan artışla yüzde 61 katkıda bulunduğunu söyledi. Mahsul ekimi ve hasat makineleşme oranı, 2017'ye göre 6 puan artarak yüzde 72'yi aştı. Tarımın yeşil kalkınması kapsamında, kimyasal gübre ve zirai ilaç uygulaması yıllar içinde negatif büyüme yaşarken, hayvan gübresinin kullanım oranı önemli ölçüde arttı. Su, elektrik, yol ve telekomünikasyon tesisleri gibi kırsal altyapı inşaatının hızlandırıldığını belirten Wu, şu anda musluk suyunun kırsal hanelerin yüzde 84'ünde erişilebilir olduğuna dikkat çekti. Wu, kırsal kesimde yaşayanların kişi başına harcanabilir gelirinin 2017'den 2021'e kadar reel olarak yüzde 28,9 arttığını sözlerine ekledi.