Çin ve Arjantin, Kültürel Alışverişler Konusunda Üst Düzey Bir Forum Düzenledi - Son Dakika
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Çin ve Arjantin, Kültürel Alışverişler Konusunda Üst Düzey Bir Forum Düzenledi

29.09.2022 12:44
Çin ve Arjantin, Kültürel Alışverişler Konusunda Üst Düzey Bir Forum Düzenledi

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Arjantin Çarşamba günü Beijing'de iki ülke arasındaki kültürel alışverişler üzerine üst düzey bir forum düzenledi.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Arjantin Çarşamba günü Beijing'de iki ülke arasındaki kültürel alışverişler üzerine üst düzey bir forum düzenledi. Foruma Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Huang Kunming de katıldı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez foruma tebrik mektupları gönderdi. Huang, Başkan Xi'nin tebrik mektubunu okudu ve foruma hitap etti. Huang, hem önemli yükselen pazarlar hem de gelişmekte olan ülkeler olan Çin ve Arjantin'in pandemi sonrası ekonomik toparlanma ve insanların geçim kaynaklarını ve refahını iyileştirme gibi önemli görevlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Huang, Çin'in, refah ve kalkınmayı teşvik etmek, barış ve kalkınmayı korumak, ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmek ve Çin-Arjantin dostluğunu derinleştirmek için iki ülke halkının el ele çalışacağını umduğunu söyledi. Huang, her iki halkın insanlar arası ve kültürel alışverişi derinleştirmesi, çeşitli alanlarda her düzeyde değişim ve işbirliği yapması ve karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirmesi gerektiğini belirtti. Huang, her iki halkın iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesi, hakkaniyet ve adaleti ortaklaşa desteklemesi ve Çin, Latin Amerika ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplumun inşasına daha fazla pozitif enerji enjekte etmek amacıyla yeni dönemde adil, nesnel, olumlu ve sağlıklı bir kamuoyu ortamı yaratmasının önemine dikkat çekti.

Çin ve Arjantin, Kültürel Alışverişler Konusunda Üst Düzey Bir Forum Düzenledi

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Arjantin, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Arjantin, Kültürel Alışverişler Konusunda Üst Düzey Bir Forum Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Arjantin, Kültürel Alışverişler Konusunda Üst Düzey Bir Forum Düzenledi - Son Dakika
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