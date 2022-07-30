Çin: ABD Kırmızı Çizgimizi Aşarsa Karşı Önlemler Alma Konusunda Kararlıyız

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in kırmızı çizgisini aşması halinde, ABD'nin kararlı şekilde alınacak karşı tedbirlerle karşılaşacağını belirtti. Zhao, günlük basın toplantısındaki, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Taiwan ziyaretinin, Çin ve ABD arasında daha çok üst düzey temas kurulmasına yönelik havayı bozup bozmayacağı sorusu üzerine, ABD tarafının olası ziyaretten doğacak tüm sonuçlara katlanması gerekeceğini söyledi. Sözcü, iki ülke liderinin Perşembe günkü telefon görüşmesinde, Çin-ABD ilişkileri ile karşılıklı çıkar konularında samimi şekilde konuşarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Zhao, Çin'in Pelosi'nin olası Taiwan'a ziyaretine şiddetle karşı çıkarak, bu durumdan duyduğu ciddi endişe ve resmi duruşunu yakın zamanda defalarca dile getirdiğini hatırlattı.