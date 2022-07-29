Teknoloji, Çin'in İnovasyon Kültürüne Güç Katıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Teknoloji, Çin'in İnovasyon Kültürüne Güç Katıyor

29.07.2022 14:31
Teknoloji, Çin'in İnovasyon Kültürüne Güç Katıyor

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Uzmanlar ve sektör temsilcileri, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Beijing Kültür Forumu'nda kültürel inovasyondaki yeni eğilimler ve beklentileri paylaştı.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Uzmanlar ve sektör temsilcileri, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Beijing Kültür Forumu'nda kültürel inovasyondaki yeni eğilimler ve beklentileri paylaştı.

Artron Sanat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Wan Jie, Beijing Güzel Sanatlar Akademisi ile el ele vererek bu Kasım ayında İtalya'da Çinli ressam Qi Baishi'nin (1864-1957) eserlerinden oluşan dijital bir sergi açacaklarını söyledi.

Sanat verilerini toplamaya odaklanan ve yaklaşık 500.000 sanatçının çalışmalarına ilişkin bir veritabanı oluşturan şirket, yaklaşık 15.000 sanat galerisi, müze ve aralarında Beijing'deki Saray Müzesi ile Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'daki Potala Sarayı dahil olmak üzere sanat kurumları için dijital arşivler oluşturmayı taahhüt etti.

BOE Teknoloji Grubu Ltd. Şti.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Chen Yanshun, forumda yaptığı konuşmada, radyo ve televizyon gibi geleneksel sektörlerin dijital teknolojilerin yardımıyla dönüşüm ve iyileşme sağladığını söyledi. Çevrimiçi edebiyat, çevrimiçi yayıncılık, kısa videolar gibi yeni kültürel formatlar hızla gelişti.

Dijital medya, kültürel içeriği dijital teknolojiyle birleştirerek kültür sektörünün önemli bir parçası oldu. Forum kaynaklarına göre dijital yayıncılık ve giyebilir akıllı kültürel cihazların imalatı sektörü gibi Beijing'deki yeni kültürel formatlar 2021 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,6 artışla 1 trilyon yuanın (yaklaşık 148,3 milyar ABD doları) üzerinde gelir elde etti.

Beijing'de Ocak-Kasım 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,1 artışla toplam geliri 776 milyar yuan olan 1.105 kültür ve teknoloji işletmesi bulunuyordu.

Baidu Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Wu Tian, "Baido Haritalarında kullanılan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi sayesinde aynı zamanda Yuanmingyuan Parkı olarak bilinen Eski Yazlık Saray'ın çeşme kalıntıları "yeniden inşa edildi" ve böylece turistler cep telefonlarından çeşmenin orijinal halinin sanal görüntülerini görebiliyor" dedi.

Beijing'in belediye başkan yardımcısı Jin Wei, belediye yönetiminin kültürel ve teknolojik girişimleri desteklediğini söyledi. Belediye düzeyinde, 798 Sanat Bölgesi ve Yıldız Parkı gibi 98 kültürel sanayi parkı inşa edildi. Bilim ve teknoloji, kültürü güçlendirme ve kültürel endüstrileri teşvik etme rolünü üstlendi.

YORUMLAR
500
Xi, Marksizm'in 21. Yüzyılda Yeni Bir Canlılık Kazandığını Söyledi Xi, Marksizm'in 21. Yüzyılda Yeni Bir Canlılık Kazandığını Söyledi Xi Üstün Hizmetlerinden Dolayı Bir Taburu Ödüllendirdi Xi Üstün Hizmetlerinden Dolayı Bir Taburu Ödüllendirdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Saray, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknoloji, Çin'in İnovasyon Kültürüne Güç Katıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:06 Amerikalı oyuncu Mena Suvari'dan "cinsel fantezi" itirafı: Eski sevgilimin fantezisi sebebiyle hastanelik olmuştum
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 20:37:27. #1.11#
SON DAKİKA: Teknoloji, Çin'in İnovasyon Kültürüne Güç Katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement