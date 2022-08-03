Çin'deki Binek Otomobil Satışları Temmuz'da da Güçlü Büyümeyi Sürdürdü - Son Dakika
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Çin'deki Binek Otomobil Satışları Temmuz'da da Güçlü Büyümeyi Sürdürdü

03.08.2022 20:33
Çin'deki Binek Otomobil Satışları Temmuz'da da Güçlü Büyümeyi Sürdürdü

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayımlanan bir rapor, ülkenin binek otomobil pazarının tüketici hassasiyetinin artması ve üretimdeki toparlanma sayesinde Temmuz ayında satışlarda güçlü büyüme görmeye devam ettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayımlanan bir rapor, ülkenin binek otomobil pazarının tüketici hassasiyetinin artması ve üretimdeki toparlanma sayesinde Temmuz ayında satışlarda güçlü büyüme görmeye devam ettiğini gösterdi. Çin Binek Otomobil Birliği'nin yayınladığı rapordaki ilk verilere göre, geçen ay perakende kanallar aracılığıyla önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17'lik artışla 1,77 milyona yakın binek otomobil satıldı. Binek otomobillerin toptan satışları da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40'lık artışla 2,12 milyon adet olarak gerçekleşti. Raporda, araba tüketimini destekleyici önlemlerin piyasa güvenini etkili şekilde artırması ve araç üretiminin de Kovid-19 vakalarındaki münferit yeniden ortaya çıkışların ardından temelde normale dönmesiyle birlikte satışların görece yüksek bir büyümeyi sürdürdüğü kaydedildi. Raporda, lehte koşullar sayesinde otomobil pazarının bu yılın ölü sezonu olan Temmuz'da da güçlü bir ivme sergilediği belirtildi. Ülkenin araba üreticileri Haziran'da geçen senenin aynı ayına göre yüzde 21'lik artışla toplamda 835,1 milyar yuan gelir elde etti ve bileşik karları da geçen seneye göre yüzde 47 yükselerek 59,5 milyar yuan oldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Binek Otomobil Satışları Temmuz'da da Güçlü Büyümeyi Sürdürdü - Son Dakika

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