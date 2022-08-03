Çin Devlet Şebekesi 2022'nin İkinci Yarısında 22 Milyar ABD Doları Değerinde Projenin İnşaatını Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Çin Devlet Şebekesi 2022'nin İkinci Yarısında 22 Milyar ABD Doları Değerinde Projenin İnşaatını Gerçekleştirecek

03.08.2022 20:33
Çin Devlet Şebekesi 2022'nin İkinci Yarısında 22 Milyar ABD Doları Değerinde Projenin İnşaatını Gerçekleştirecek

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi'nden (Devlet Şebekesi) Çarşamba günü yapılan açıklamada, kurumun yeni bir parti ultra-yüksek-voltajlı (UHV) projenin inşaatına bu yılın ikinci yarısında başlayacağı kaydedildi.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi'nden (Devlet Şebekesi) Çarşamba günü yapılan açıklamada, kurumun yeni bir parti ultra-yüksek-voltajlı (UHV) projenin inşaatına bu yılın ikinci yarısında başlayacağı kaydedildi. Şirketin verdiği bilgiye göre, toplam yatırımı 150 milyar yuanın (yaklaşık 22 milyar ABD doları) üzerinde olan bu projelerin enerji şebekelerinin yatırımı genişletmedeki rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor. Açıklamada, şirketin 2022'nin ilk yarısında değeri 90 milyar yuanın üzerinde olan ve nakil hatlarının uzunluğu toplamda 6.828 kilometreye ulaşan 11 UHV projesinin inşaatını sürdürdüğü kaydedildi. Bu 11 proje arasından güneybatıdaki Sichuan eyaletinden Çin'in doğusundaki ekonomik güç merkezi Jiangsu eyaletine su ile üretilen temiz elektriği taşıyan 800 kilovoltluk Baihetan-Jiangsu UHV doğru akım nakil projesi geçen ay faaliyete girmişti. Devlet Şebekesi, ilk yedi ayda inşaatı süren projelere yapılan yatırımın miktarının 883,2 milyar yuana ulaştığını belirtti. Şirketin projelere yaptığı yatırımın bu yıl rekor seviyeye çıkarak 1,3 trilyon yuana ulaşması ve bunun da üretim ile tüketime dönük ilgili sektörlere 2,6 trilyon yuan değerinde yatırım sağlaması bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Devlet Şebekesi 2022'nin İkinci Yarısında 22 Milyar ABD Doları Değerinde Projenin İnşaatını Gerçekleştirecek - Son Dakika
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