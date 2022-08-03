Çin Ana Karası, "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Unsurlarıyla Bağlantılı Kuruluşlara Yönelik Cezalar Açıkladı - Son Dakika
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Çin Ana Karası, "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Unsurlarıyla Bağlantılı Kuruluşlara Yönelik Cezalar Açıkladı

03.08.2022 15:03
Çin Ana Karası, "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Unsurlarıyla Bağlantılı Kuruluşlara Yönelik Cezalar Açıkladı

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Çarşamba günü, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan tutucu unsurlarla bağlantılı kuruluşlara yönelik cezalar açıkladı.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Çarşamba günü, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan tutucu unsurlarla bağlantılı kuruluşlara yönelik cezalar açıkladı. 'Demokrasi' ve 'işbirliği ve kalkınma' kisvesi altında 'Taiwan Demokrasi Vakfı' ve 'Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Fonu'nun uluslararası arenada 'Taiwan'ın bağımsızlığı' adıyla kasten ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğunu belirten Ofis Sözcüsü Ma Xiaoguang, bu kuruluşların Çin karşıtı dış güçlere yaranmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ma, bu kuruluşların aynı zamanda ana karaya saldırıp iftira attığını, Taiwan'ın sözde 'uluslararası alanı'nı genişletmek için para ve diğer araçları yem olarak kullandığını ve tek Çin ilkesine yönelik uluslararası desteği baltalamaya çalıştığını vurguladı.

Ana karanın, bahsi geçen vakıflara yönelik cezai tedbirler almaya karar verdiğini kaydeden Ma, bu kuruluşların ana karadaki kuruluş, işletme ya da bireylerle işbirliğinin yasaklandığını dile getirdi. Ma, ana karanın ayrıca vakıflara fon ya da hizmet sağlayan kuruluş, işletme ve bireyleri de hukuk çerçevesinde cezalandıracağını ve gerekli başka önlemleri de alacağını ifade etti. Ana karanın kuruluş, işletme ve bireylerinin, bu vakıflara para bağışında bulunmuş olan Speedtech Energy, Hyweb Technology, Skyla, SkyEyes GPS Technology ve diğer işletmelerle yapacağı her türlü işlem ve işbirliği ana kara tarafından yasaklandı. Ma, söz konusu işletmelerin başkanlarının ana karaya girişlerine yasak getirileceğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ana Karası, 'Taiwan'ın Bağımsızlığı' Unsurlarıyla Bağlantılı Kuruluşlara Yönelik Cezalar Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ana Karası, "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Unsurlarıyla Bağlantılı Kuruluşlara Yönelik Cezalar Açıkladı - Son Dakika
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