Sözcü: Tsai Ing-wen ve Dpp Yetkilileri, Yabancı Güçlerle İşbirliği Yaparak Taiwan'ı Felakete Sürüklüyor - Son Dakika
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Sözcü: Tsai Ing-wen ve Dpp Yetkilileri, Yabancı Güçlerle İşbirliği Yaparak Taiwan'ı Felakete Sürüklüyor

03.08.2022 14:43
Sözcü: Tsai Ing-wen ve Dpp Yetkilileri, Yabancı Güçlerle İşbirliği Yaparak Taiwan'ı Felakete Sürüklüyor

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Çarşamba günü bir açıklama yaparak Taiwan lideri Tsai Ing-wen ve Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, yabancı güçlerle işbirliği yaparak Taiwan'ı felakete sürüklediğini söyledi.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Çarşamba günü bir açıklama yaparak Taiwan lideri Tsai Ing-wen ve Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, yabancı güçlerle işbirliği yaparak Taiwan'ı felakete sürüklediğini söyledi.

Ma, Tsai ve DPP yetkililerinin, kendilerini "Taiwan'ın bağımsızlığı"na yönelik ayrılıkçı duruşta sıkı şekilde konumlandırdığını, 1992 Konsensüsü'nü tanımayı reddettiğini, açık şekilde "iki devlet" savunusunu teşvik ettiğini ve "tek ülke, iki sistem" politikasına pervasızca saldırdığını dile getirdi. Ma, Tsai ve DPP yetkililerinin adada tüm cephelerde "Çin kimliğinden arındırma" ve "hukuki Taiwan bağımsızlığı" için baskı yaptığını sözlerine ekledi. Ma, Tsai ve DPP yetkililerinin kasıtlı olarak Taiwan Boğazı'nda cepheleşme oluşturduğunu, adadaki kamuoyunu ele geçirip yönlendirdiğini, Taiwan toplumuna popülizm tohumları ektiğini ve Taiwan Boğazı'nda ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesini ve barışçıl şekilde yeniden birleşmeyi destekleyen Taiwan'daki hakkaniyetli güçlerin ve rasyonel seslerin bastırılmasına yönelik her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Sözcü Ma, Çin karşıtı dış güçlerle işbirliği yapan Tsai ve DPP yetkililerinin, uluslararası arenada "Taiwan'ın bağımsızlığı"nı hedefleyen ayrılıkçı faaliyetlere giriştiğini, Taiwan halkının Taiwan Boğazı boyunca barış ve emniyetini göz ardı ettiğini, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretini kolaylaştırdığını ve ana karaya meydan okumak üzere ısrarla dış destek talep ettiğini belirtti. Ma, Tsai ve DPP yetkililerinin kendilerini Çin ulusunun karşısına koyduğunu, yaptıkları şeyin Taiwan Boğazı boyunca ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesini ciddi şekilde baltaladığını, Taiwan Boğazı boyunca barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye attığını ve Taiwan Boğazı'nın iki tarafındaki aynı ülkenin vatandaşlarının ortak çıkarlarına ve Çin ulusunun temel çıkarlarını ciddi zarar verdiğini söyledi.

Ma, "Tsai ve DPP yetkilerini, tek bir kişinin ve tek bir partinin çıkarları adına 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşmak üzere dış güçlerle işbirliği yapma çabalarının, kendilerinin yıkımını hızlandırmaktan ve Taiwan'ı felakete sürüklemekten başka işe yaramayacağı konusunda resmen uyardık" diye konuştu. Ma; tarihin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki çabaların başarılı olmayacağını ve ulusal çıkarlara ihanet edenlerin başarısızlığa mahkum olacağını gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini ifade etti. Ma, hiç kimsenin ve hiçbir gücün, Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü azim, irade ve becerisini hafife almaması gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sözcü: Tsai Ing-wen ve Dpp Yetkilileri, Yabancı Güçlerle İşbirliği Yaparak Taiwan'ı Felakete Sürüklüyor - Son Dakika

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