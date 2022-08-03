Çin'in Reklam Sektörü 2021'de Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Reklam Sektörü 2021'de Güçlü Büyüme Kaydetti

03.08.2022 20:33
Çin'in Reklam Sektörü 2021'de Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi verileri, Çin'in reklam sektörünün 2021'de hızlı büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi verileri, Çin'in reklam sektörünün 2021'de hızlı büyüme kaydettiğini gösterdi. İdarenin verdiği bilgiye göre, sektördeki önde gelen şirketler ile kamu enstitülerinin bileşik ticari geliri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 1,18 trilyon yuana (yaklaşık 174 milyar ABD doları) ulaştı ve tarihte ilk kez 1 trilyon yuanın üzerine çıktı. İdare ve Çin Ekonomik Enformasyon Servisi'nin ortak şekilde yayınladığı rapora göre de Çin'in reklam sektörünün gelişimini ölçen endeks bir önceki yıla göre yüzde 7,36 yükselerek 110,85 oldu. Veriler, çevrimiçi reklamların Çin'in reklam piyasasında hakim pozisyon aldığını, gelirlerinin her geçen yıl arttığını ve yeni pazarlar ile tüketim biçimleri yaratarak sağlam bir itici güç sunduklarını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Reklam Sektörü 2021'de Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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