Çhsdk Ulusal Komitesi'nin Dış İlişkiler Komitesi, Pelosi'nin Çin'in Taiwan Bölgesine Yaptığı Ziyaretle İlgili Açıklama Y

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi'nin Dış İlişkiler Komitesi Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyarete yanıt olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni aşağıda bulunuyor:

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin tarafının güçlü tepkisini göz ardı ederek 2 Ağustos'ta Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etti. Bu adım, tek Çin ilkesini ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan şartları ciddi bir şekilde ihlal ediyor, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde çiğneyen, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini ciddi şekilde baltalayan, Çin-ABD ilişkilerine ciddi zarar veren, Çin tarafına karşı büyük bir siyasi provokasyondur. ÇHSDK Ulusal Komitesi ziyarete kesinlikle karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyor.

Dünyada tek bir Çin var. Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümettir. Taiwan meselesi Çin'in iç işleridir. Çin'i bölmeyi amaçlayan her türlü girişime ve eyleme kesinlikle karşı çıkıyoruz, Çin'in barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesine herhangi bir dış gücün müdahalesine kesin bir şekilde karşı duruyoruz ve hiçbir ülkenin Taiwan meselesine herhangi bir biçimde müdahalesine izin vermiyoruz. Çin yeniden birleşmeli ve birleştirilecektir; bu tarihin durdurulamaz bir yönelimidir. Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü kararlılığını, iradesini ve yeteneğini kimse küçümsememelidir.

Taiwan meselesi, Çin-ABD ilişkisindeki en önemli ve hassas temel sorundur. Taiwan meselesine dair, mevcut ABD yönetimi pek çok kez tek Çin politikasına bağlı kalma ve "Taiwan bağımsızlığı"nı desteklememe taahhüdünde bulundu. Öte yandan, ABD tarafının son zamanlarda yaptığı bazı açıklamalar ve eylemler, bu taahhütle taban tabana zıttır. ABD tarafını taahhütlerine bağlı kalmaya, Çin'in Taiwan bölgesiyle her türlü resmi teması durdurmaya, Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya, "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerine herhangi bir yanlış sinyal göndermemeye ve bu tehlikeli yolda daha fazla ilerlememeye çağırıyoruz. Tarihsel yönelime aykırı olan, Taiwan meselesini gündeme getirmeyi amaçlayan, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sarsan herhangi bir hatalı eylem başarısızlığa mahkumdur ve sonunda bunlar bumerang olarak dönecektir.