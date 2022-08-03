Resmi Rapor: Çin'in Bitki Örtüsü 2000-2021 Döneminde Artış Gösterdi

Rapora göre 2001-2020 dönemindeki ortalama düzeyle karşılaştırıldığında NDVI, 2021'de yüzde 7,9'a çıkarak 2000'den bu yana bitki örtüsündeki en iyi performansa ulaştı.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi tarafından Çarşamba günü yayınlanan resmi rapora göre 2000-2021 döneminde bitki örtüsünde istikrarlı artışın görüldüğü Çin giderek daha yeşil bir ülke haline geliyor.

Kaynak: Xinhua

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