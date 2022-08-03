Resmi Rapor: Çin'in Bitki Örtüsü 2000-2021 Döneminde Artış Gösterdi

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi tarafından Çarşamba günü yayınlanan resmi rapora göre 2000-2021 döneminde bitki örtüsünde istikrarlı artışın görüldüğü Çin giderek daha yeşil bir ülke haline geliyor.
Çin'de İklim Değişikliği Üzerine Mavi Kitap (2022) adlı raporda söz konusu dönemde Çin'de yeşil örtünün temel bir göstergesi olan normalleştirilmiş fark bitki örtüsü endeksinde (NDVI) istikrarlı artış bildirildiği ifade edildi.
Rapora göre 2001-2020 dönemindeki ortalama düzeyle karşılaştırıldığında NDVI, 2021'de yüzde 7,9'a çıkarak 2000'den bu yana bitki örtüsündeki en iyi performansa ulaştı.
Raporda Çin'deki ortalama yıllık yağış miktarının da artan bir eğilim gösterdiği belirtildi.
1961-2021 döneminde Çin'deki ortalama yıllık yağış miktarı, her 10 yılda 5,5 milimetrelik bir ortalama artış sergiledi.
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