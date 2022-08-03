Çin'de Hizmet Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 21,6 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Hizmet Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 21,6 Arttı

03.08.2022 20:33
Çin'de Hizmet Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 21,6 Arttı

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı veriler, ülkedeki hizmet ticaretinin iktisadi değerinin, 2022'nin ilk yarısında önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 21,6 büyüdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı veriler, ülkedeki hizmet ticaretinin iktisadi değerinin, 2022'nin ilk yarısında önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 21,6 büyüdüğünü gösterdi. Verilere göre, toplam ticaret değeri 2,89 trilyon yuan (yaklaşık 426 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Hizmet ihracatı yıllık yüzde 24,6 artarak 1,41 trilyon yuana, hizmet ithalatı da bir yıl öncesine göre yüzde 18,9 artarak 1,49 trilyon yuana yükseldi. Hizmet ticaret açığı yılın ilk yarısında yüzde 34,3 azalarak 79,19 milyar yuana geriledi. Bakanlık, Çin'in bilgi yoğun hizmet ticaretinin bu dönemde istikrarlı büyümesini sürdürerek önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 1,21 trilyon yuana ulaştığını belirtti. Telekomünikasyon ve enformasyon hizmetleri gibi sektörler ihracatta hızlı artışlar kaydederken sigorta hizmetleri de ithalatta en hızlı büyüyen alanlar arasında yer aldı. Turizm hizmetleri ticareti, yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 393,55 milyar yuanı bulan ticaret hacmi sayesinde toparlanmaya devam etti. Hizmet ticaretinin iktisadi değeri sadece Haziran ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artışla 525,3 milyar yuan olarak gerçekleşti. Hizmet ticareti, mal ticaretinin aksine ulaşım, turizm, iletişim, inşaat, reklam, bilgisayar ve muhasebe gibi hizmetleri içeriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Hizmet Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 21,6 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Hizmet Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 21,6 Arttı - Son Dakika
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