Çuhk Daimi Komitesi Sözcüsü, Pelosi'nin Çin'in Taiwan Bölgesini Ziyaretiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Çuhk Daimi Komitesi Sözcüsü, Pelosi'nin Çin'in Taiwan Bölgesini Ziyaretiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

03.08.2022 14:43
Çuhk Daimi Komitesi Sözcüsü, Pelosi'nin Çin'in Taiwan Bölgesini Ziyaretiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi Sözcüsü Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaret hakkında komite adına açıklamalarda bulundu.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi Sözcüsü Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaret hakkında komite adına açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın tam metni aşağıda yer almaktadır:

2 Ağustos'ta Çin'in resmi beyanları ve kesin muhalefetini göz ardı eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in Taiwan bölgesine ziyarette bulunmuştur. Bu hamle tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildirinin şartlarını ciddi şekilde ihlal etmiş, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde baltalamış, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeline ciddi şekilde darbe indirmiş ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerine ciddi şekilde yanlış sinyal göndermiştir. ÇUHK, bu hamleye şiddetle karşı çıkmakta ve bu hamleyi güçlü şekilde kınamaktadır.

Dünyada tek bir Çin vardır ve Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Çin'in tümünü temsil eden yegane yasal hükümettir. Tek Çin ilkesi, Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik bir ön kabuldür ve aynı zamanda Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini oluşturmaktadır. ABD, Taiwan sorunu konusunda Çin'e resmi taahhütte bulunmuş, ama gerçekte Taiwan ile ilişkilerini ve resmi alışverişlerini sürekli olarak yükseltmiş, "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerini yüreklendirip desteklemiş, Çin'i kontrol altına almak üzere Taiwan'ı kullanmaya çalışmış ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalamıştır. Çin hükümeti ve Çin halkı, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını güçlü şekilde korumak üzere kararlı ve etkili önlemler almıştır ve almaya devam edecektir.

Taiwan sorunu, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüyle ilgilidir. Çin açısından uzlaşmaya yönelik hiçbir alan ve geri atılacak hiçbir adım yoktur. Ayrılmayla Mücadele Yasası, tek Çin ilkesinin idame ettirilmesi, "Taiwan'ın bağımsızlığı"na yönelik ayrılıkçı hamlelerin caydırılması ve dış güçlerin Taiwan sorununa müdahalesine karşı çıkılması gibi önemli konularda açık şartlar ortaya koymuştur. Çin hükümeti ve Çin halkının Taiwan sorununa yönelik duruşu değişmemiştir. Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde korumak, 1,4 milyarı aşkın Çinlinin sarsılmaz iradesidir. Çin'in tümüyle yeniden birleşmesini ve büyük ulusal canlanmasını engellemeye yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkum olacaktır.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çuhk Daimi Komitesi Sözcüsü, Pelosi'nin Çin'in Taiwan Bölgesini Ziyaretiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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