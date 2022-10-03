Çin'de Otomobil Üretim Sektörü İlk Sekiz Ayda Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika
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Çin'de Otomobil Üretim Sektörü İlk Sekiz Ayda Gelir Artışı Kaydetti

03.10.2022 16:22
Çin'de Otomobil Üretim Sektörü İlk Sekiz Ayda Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin otomobil üretim sektörünün bu yılın ilk sekiz ayında gelir artışı kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin otomobil üretim sektörünün bu yılın ilk sekiz ayında gelir artışı kaydettiğini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, sektör Ocak-Ağustos döneminde yüzde 3,3 artışla yaklaşık 5,7 trilyon yuan (yaklaşık 802,84 milyar ABD doları) gelir elde etti. Bu yılın ilk sekiz ayında, ülkenin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artışla 16,97 milyon adede ulaştı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, otomobil satışları da 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,7 oranında artarak 16,86 milyon adet oldu. NBS verilerine göre, tüketim yanlısı politikalar, Ağustos ayında sektörün karının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100 artırmasına yardımcı oldu. Böylelikle 2022 yılının ilk yedi ayında sektörün karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 düşmesine rağmen, ilk sekiz aydaki düşüş geçen yılın aynı dönemine kıyasla sadece yüzde 7,3 oldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Otomobil Üretim Sektörü İlk Sekiz Ayda Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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