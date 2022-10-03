Çin, Qinghai-Tibet Platosu Üzerinde Bulut Tohumlama İçin Büyük İha Kullandı - Son Dakika
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Çin, Qinghai-Tibet Platosu Üzerinde Bulut Tohumlama İçin Büyük İha Kullandı

03.10.2022 13:42
Çin, Qinghai-Tibet Platosu Üzerinde Bulut Tohumlama İçin Büyük İha Kullandı

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) göre, Çin'in sivil kullanım amaçlı büyük insansız hava aracı (İHA) Wing Loong-2H, yakın zamanda Qinghai-Tibet Platosu'nda bir bulut tohumlama operasyonu gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) göre, Çin'in sivil kullanım amaçlı büyük insansız hava aracı (İHA) Wing Loong-2H, yakın zamanda Qinghai- Tibet Plato su'nda bir bulut tohumlama operasyonu gerçekleştirdi. Ülkenin önde gelen uçak üreticisi AVIC, Wing Loong-2H'nin yağış bulutlarını tespit ettiğini ve platoda yer alan Sanjiangyuan bölgesindeki Aemye Ma-chhen Sıradağları üzerinde yapay yağmur ve kar yağışı artışını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu operasyon, Çin Meteoroloji İdaresi'ne bağlı Hava Modifikasyon Merkezi ile Meteoroloji Gözlem Merkezi, AVIC (Chengdu) İnsansız Hava Aracı Sistemi Limited Şirketi ve diğer birçok birimin ortak çabalarıyla yürütüldü.

AVIC'ye göre, büyük İHA'ya yağış artışı için katalizör cihazı yerleştirildi. Büyük İHA ayrıca, Qinghai-Tibet Platosu'ndaki bulut yağışının özellikleri ve yapısı ile yağış artışının etkileri üzerindeki çalışmaya veri sağlamak ve gözlemlemek üzere bulut yağışı algılama cihazı da taşıdı. Bu çalışma, Qinghai-Tibet Platosu ve ilgili katalitik teknolojiler üzerindeki bulut-yağış mekanizmasının araştırılmasını kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. AVIC, yaklaşık beş saat süren operasyon sırasında, yağış artırma operasyonunun 15.000 kilometrekareyi etkilediğinin tahmin edildiğini belirtti. "Üç nehrin kaynağı" anlamına gelen Sanjiangyuan, Yangtze, Sarı ve Lancang nehirlerini besleyen ana kollara ev sahipliği yapıyor. Sanjiangyuan'a ev sahipliği yapan Qinghai eyaletine "Çin'in su kulesi" deniliyor. Wing Loong-2H'nin bu seferki operasyonu, platodaki oldukça büyük İHA tabanlı yağış artırma testlerinin bir parçasını oluşturuyor. Bununla platodaki tipik buzul alanlarındaki kar yağışlarının ve buz örtüsünün artırılması hedefleniyor.

Büyük İHA, Qinghai-Tibet Platosu'ndaki yaşam ve tarım-hayvan üretimini sürdürmek için büyük önem taşıyan buradaki bulut tohumlama yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele yollarını keşfetmek için tasarlandı. Bu operasyondan önce, sivil kullanım amaçlı büyük Wing Loong İHA ailesinin bir başka üyesi olan Wing Loong-2, Qinghai-Tibet Platosu'nda önceden yüksek irtifa meteorolojik gözlem testini gerçekleştirmişti. Bir sonraki adımda Çin Meteoroloji İdaresi, platonun ekolojik koruması için kapsamlı bir İHA tabanlı havadan meteorolojik gözlem sisteminin yapımını ilerletecek. AVIC, hava modifikasyonu çabaları için İHA'ların ve diğer gelişmiş havacılık ürünlerinin gelişimini desteklemeye devam etmeyi ve böylelikle insanların geçimini, refahını ve ulusal ekonominin inşasını sürdürmeyi ilerletmeyi taahhüt ediyor.

Çin, Qinghai-Tibet Platosu Üzerinde Bulut Tohumlama İçin Büyük İha Kullandı

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Qinghai-Tibet Platosu Üzerinde Bulut Tohumlama İçin Büyük İha Kullandı - Son Dakika

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