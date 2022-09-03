Çin Tarım Hizmetleri Ticaretini Güçlendirecek

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bir yetkili tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin Çin'in tarım hizmetleri ticaretinin gelişimini destekleme çabalarını artıracağı kaydedildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilisi Ma Youxiang, Çin'de devam eden 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'ndaki (CIFTIS) bir forumda açıklamalarda bulundu. Tarım hizmetleri ticareti, tarımla ilgili hizmetlerin sınır ötesinde satılması ya da satın alınması anlamına geliyor. Ma, dünya genelindeki gıda güvenliğinde zorluklarla mücadele etmek, tarım endüstrisinin verimliliğini artırmak ve tedarik zincirlerini rahatlatmak için tarım sektöründe hizmet ticaretini geliştirme konusunda daha fazla çaba gerektiğini ifade etti. Ma, tarım hizmetleri ticaretine dair adil, hakkaniyetli ve uygun kuralların oluşturulması ve inovasyonla ticaretin kalitesinin artırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.