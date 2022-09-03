Çin Tarım Hizmetleri Ticaretini Güçlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Tarım Hizmetleri Ticaretini Güçlendirecek

03.09.2022 20:33
Çin Tarım Hizmetleri Ticaretini Güçlendirecek

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bir yetkili tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin Çin'in tarım hizmetleri ticaretinin gelişimini destekleme çabalarını artıracağı kaydedildi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bir yetkili tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin Çin'in tarım hizmetleri ticaretinin gelişimini destekleme çabalarını artıracağı kaydedildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilisi Ma Youxiang, Çin'de devam eden 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'ndaki (CIFTIS) bir forumda açıklamalarda bulundu. Tarım hizmetleri ticareti, tarımla ilgili hizmetlerin sınır ötesinde satılması ya da satın alınması anlamına geliyor. Ma, dünya genelindeki gıda güvenliğinde zorluklarla mücadele etmek, tarım endüstrisinin verimliliğini artırmak ve tedarik zincirlerini rahatlatmak için tarım sektöründe hizmet ticaretini geliştirme konusunda daha fazla çaba gerektiğini ifade etti. Ma, tarım hizmetleri ticaretine dair adil, hakkaniyetli ve uygun kuralların oluşturulması ve inovasyonla ticaretin kalitesinin artırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
Çin Tarım Bankası İlk Yarı Yılda 1,6 Trilyon Yuan Kredi Verdi Çin Tarım Bankası İlk Yarı Yılda 1,6 Trilyon Yuan Kredi Verdi İspanyol Uzman: Çin-Avrupa Demiryolu Yük Taşımacılığı Çok Sağlıklı ve Hızlı Büyüyor İspanyol Uzman: Çin-Avrupa Demiryolu Yük Taşımacılığı Çok Sağlıklı ve Hızlı Büyüyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Tarım Hizmetleri Ticaretini Güçlendirecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
19:18 Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
19:55 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 20:33:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Tarım Hizmetleri Ticaretini Güçlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement