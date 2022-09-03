Beijing Orta Derecede Yaşlanan Toplum Sınıfına Girdi

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'de devam eden 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Cuma günü yayımlanan bir rapora göre, Beijing 2021'den beri orta derecede yaşlanan toplum sınıfına girdi. Yaşlanma konusundaki belediye çalışma komitesi ofisi ve Beijing Yaşlanma Derneği, raporu CIFTIS'te yaşlılar için akıllı sağlık hizmeti konulu bir forumda birlikte yayımladı. Raporda, geçen yılın sonunda Beijing'de sürekli ikamet eden 60 yaş ve üzeri nüfusun 4,4 milyondan fazla olduğu ve toplam nüfusun beşte birinden fazlasını oluşturduğu ifade edildi. 65 yaş ve üstü nüfus, 2020 yılına kıyasla 204.000 artarak yaklaşık 3,12 milyona ulaştı ve böylece toplam nüfusun yüzde 14,24'ünü oluşturdu. Raporda, 2021 yılının son beş yılda 65 yaş ve üstü nüfusta en büyük artışın ve en yüksek büyüme hızının görüldüğü sene olduğu kaydedildi. Uluslararası standartlara göre, bir bölgede 60 yaş ve üstü nüfusunun oranı yüzde 20 ila 30 arasında ya da 65 yaş ve üstü nüfusun oranı yüzde 14 ila 20 arasında olduğu zaman orta derecede yaşlanan toplum sınıfına giriyor.