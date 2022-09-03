İş Dünyası Liderleri, Çin Hizmet Ticareti Fuarında İnovasyonun Öneminin Altını Çizdi - Son Dakika
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İş Dünyası Liderleri, Çin Hizmet Ticareti Fuarında İnovasyonun Öneminin Altını Çizdi

03.09.2022 20:43
İş Dünyası Liderleri, Çin Hizmet Ticareti Fuarında İnovasyonun Öneminin Altını Çizdi

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yurtiçi ve yurtdışında hizmet ticareti yapan şirketlerin temsilcileri, devam eden 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS), hizmet ticaretinin gelişimini hızlandırmada inovasyonun önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yurtiçi ve yurtdışında hizmet ticareti yapan şirketlerin temsilcileri, devam eden 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS), hizmet ticaretinin gelişimini hızlandırmada inovasyonun önemine vurgu yaptı. 2022 CIFTIS bünyesinde düzenlenen zirvelerden birinde konuşan Bank of China Başkan Yardımcısı Wang Zhiheng, "Geçtiğimiz yıllarda bilgisayar ve bilişim hizmetleri gibi hizmet sektörlerinde yeni iş modelleri güçlü bir potansiyel sergiliyor. Bu, diğer sınır ötesi hizmet ticareti faaliyetlerinin hızlı gelişimini de ilerletti" dedi.

İnovasyon kaynaklı kalkınma Çin'de kayda değer başarılara imza atarak Çin ekonomisine yeni bir ivme kazandırdı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'in yeni sektörleri, yeni iş formları ve modellerinin canlılığını ölçen endeksin 2021'de, bir önceki yıla göre yüzde 35,4 artarak 598,8'e çıktığını söyledi. İnovasyonun desteklenmesi daha profesyonel yetenek ve daha iyi insan kaynaklarını da gerektirir; bu nedenle bu yılki CIFTIS'te işe alma, personel yönetimi ve maaş ve vergi konularında dijital hizmet platformları da sergileniyor. Çin Uluslararası Intellectech Grubu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bu Yulong, insan kaynaklarının hizmet ticaretinin kilit bir bileşeni olduğunu ve inovasyon, işbirliği ve kalkınmanın birbirine bağlanmasında kritik bir rol oynadığını söyledi. "Daha iyi kalkınma için işbirliği, daha yeşil bir gelecek için inovasyon yap" temasıyla düzenlenen ve yaklaşık 400 adet Global Fortune 500 şirketi ile sektör lideri kuruluşa ev sahipliği yapan 2022 CIFTIS, uluslararası olma özelliğini artırıyor. CIFTIS 5 Eylül'e kadar sürecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İş Dünyası Liderleri, Çin Hizmet Ticareti Fuarında İnovasyonun Öneminin Altını Çizdi - Son Dakika
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