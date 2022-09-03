Çin Dışişleri Bakanı, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi Konulu Seminerde Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi Konulu Seminerde Konuştu

03.09.2022 20:23
Çin Dışişleri Bakanı, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi Konulu Seminerde Konuştu

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yayınladığı basın bülteninde, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Perşembe günü, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) imzaya açılmasının 40.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yayınladığı basın bülteninde, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Perşembe günü, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) imzaya açılmasının 40. yıl dönümünü anmak amacıyla sanal ortamda düzenlenen bir uluslararası seminerde konuştuğunu bildirdi. Wang, 1982 yılında kabul edilen UNCLOS'un küresel denizcilik yönetiminde yeni bir sayfa açtığını ve insanlığın denizi daha iyi anlamasına, korumasına ve kullanmasına büyük ölçüde yardımcı olduğunu söyledi.

Wang Yi, sonuç sürecinin, amaçlarının ve uygulamasının gözden geçirilmesinin, çok taraflılığı desteklemek, tarafsızlık ve adaleti geliştirmek ve açık fikirli kalmak ve ilerlemek önemli olduğu için günümüzün küresel denizcilik sorunlarının ele alınmasında ilham verdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Wang, "Gelişmekte olan önemli bir denizcilik ülkesi olarak Çin, meşru hak ve çıkarlarını uluslararası toplumun genel çıkarlarıyla dengelemeye çalışıyor ve her zaman diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte duruyor. UNCLOS müzakerelerinin tüm sürecinde bulunduk ve Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldık" dedi. Çin'in her zaman UNCLOS'un ruhunu onurlandırdığını, yükümlülüklerini sıkı bir şekilde yerine getirdiğini, UNCLOS'un bütünlüğünü ve otoritesini sıkı bir şekilde savunduğunu ve Sözleşme'nin ihtilaf çözüm prosedürlerini kötüye kullanma girişimlerine karşı olduğunu belirten Wang, Çin'in denizcilikle ilgili anlaşmazlıkların, tarihi gerçeklere ve UNCLOS da dahil olmak üzere uluslararası yasalara saygı gösterilmesi temelinde dostane istişareler yoluyla doğrudan ilgili taraflarca çözülmesi gerektiğine her zaman inandığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı, denizin sürdürülebilir gelişimini desteklemek, denizin barış ve huzurunu korumak için diyalog ve istişareyi savunmak, denizin ekolojik ortamını korumak için uluslararası işbirliğini ilerletmek ve küresel denizcilik yönetiminin iyileştirilmesi için uluslararası hukukun üstünlüğü ilkesini uygulamak amacıyla ortak bir geleceğe sahip bir topluluk olarak hareket etme ihtiyacını vurguladı. Wang Çin'in, daha yüksek standartlarda bir küresel denizcilik yönetimi ve insanlığın daha fazla denizcilik refahı için çabalamak amacıyla tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi Çin Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Görev Süresi Sona Eren Çin Büyükelçisini Kabul Etti Çin Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Görev Süresi Sona Eren Çin Büyükelçisini Kabul Etti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi Konulu Seminerde Konuştu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
19:55 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 20:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi Konulu Seminerde Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement