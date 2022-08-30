Adb, Çin'in Doğusunda Nehir Havzası Koruması İçin 200 Milyon Dolar Krediyi Onayladı

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası (ADB), Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Mulan Nehri havzasında çevre yönetimine destek vermek ve ekolojik ve çevresel riskleri azaltmak için 200 milyon ABD doları tutarında krediye onay verdi. Fujian'daki ana nehirlerden biri olan Mulan Nehri toplam 105 km uzunluğa ve 1.732 kilometrekare drenaj alanına sahip. ADB'nin Çin'deki ofisine göre proje, bölge genelinde entegre çevre yönetimi ve iklim değişimi adaptasyon eylem planının yanı sıra bunlarla ilişkili kapasite geliştirme ve kamu bilincini artırma çalışmalarına da destek verecek. Projeyle; su kaynakları, afet riskleri, atık su, kanalizasyon, katı atık ve orman yönetimini bünyesinde birleştiren bir akıllı çevre yönetimi dijital platformu oluşturulacak. Proje ayrıca su havzası koruması, ormanların muhafazası, su tedariki, katı atık yönetimi tesisleri ve şehir suyu ortamı ile sel riski yönetimi konularında yapılacak yatırımlarla Mulan Nehri'nin yukarısında yer alan Xianyou ilçesinde altyapının iyileştirilmesine de yardımcı olacak. Projenin toplam maliyeti 577,35 milyon dolar olup bunun 377,35 milyon doları Çin hükümeti ile yararlanıcılardan karşı taraf finansmanı olarak sağlanacak. Projenin 2028 yılında tamamlanması bekleniyor.