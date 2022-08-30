Çin, Son 10 Yılda Üretim Güvenliği ve Afet Yardımı Konularında Sağlam İlerleme Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Son 10 Yılda Üretim Güvenliği ve Afet Yardımı Konularında Sağlam İlerleme Kaydetti

30.08.2022 17:51
Çin, Son 10 Yılda Üretim Güvenliği ve Afet Yardımı Konularında Sağlam İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Zhou Xuewen Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kapsamlı acil durum müdahalesini güçlendirme çalışmaları ile son on yılda iş kazalarını büyük ölçüde azalttığını ve afet yardımını daha etkili hale...

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Zhou Xuewen Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kapsamlı acil durum müdahalesini güçlendirme çalışmaları ile son on yılda iş kazalarını büyük ölçüde azalttığını ve afet yardımını daha etkili hale getirdiğini söyledi. Zhou, söz konusu dönemde ülkede meydana gelen iş kazalarının sayısının sürekli azaldığını belirterek 2021'de iş kazalarının sayısının 2012'ye göre yüzde 56,8 azaldığını, kazalardaki ölüm oranının ise on yılda yüzde 45,9 düştüğünü söyledi. 2013-2021 döneminde, doğal afetlerde ölen veya kaybolan kişi sayısı 2000-2012 dönemine kıyasla her yıl ortalama yüzde 87,2, hasar gören konut sayısı ise yüzde 87,4 azaldı.

Zhou, doğal afetlerin neden olduğu doğrudan ekonomik kayıpların Çin'in GSYİH'sindeki payının da 2013-2021 yılları arasında 2000-2012 dönemine göre her yıl ortalama yüzde 61,7 azaldığını belirtti. Çin, ilgili makamlar arasında ortak istişare ve risk değerlendirmesini kolaylaştıran ve risk önleme ile afet yardımını birleştiren kapsamlı bir acil durum müdahale sistemi kurdu. Zhou, Çin'in iş güvenliği yönetimini uzun vadeli olarak sıkı bir biçimde uygularken, doğal afetlere iyi hazırlanmak ve insanların güvenliğini sağlamak için yerel düzeyde erken uyarı ve hızlı yanıt sistemlerini güçlendirdiğini söyledi. Zhou ayrıca, ülkenin acil müdahale ekiplerinin ve komuta platformlarının yanı sıra malzeme ve bilgi teknolojisi desteğinin kapasitesini geliştirdiğini de kaydetti.

YORUMLAR
500
Çin Başbakanı Piyasa Varlıklarının ve Canlılığının Artırılması Gerektiğini Vurguladı Çin Başbakanı Piyasa Varlıklarının ve Canlılığının Artırılması Gerektiğini Vurguladı Çin'in yönetim kadrolarını belirleyecek Komünist Parti Kongresi 16 Ekim'de başlayacak Çin'in yönetim kadrolarını belirleyecek Komünist Parti Kongresi 16 Ekim'de başlayacak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Son 10 Yılda Üretim Güvenliği ve Afet Yardımı Konularında Sağlam İlerleme Kaydetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
16:27 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor
16:17 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı!
15:47 Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti
15:44 Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı
15:42 Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı "Brain" operasyonundan yeni ayrıntılar! Özel eşyalarına el konuldu
15:40 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 17:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Son 10 Yılda Üretim Güvenliği ve Afet Yardımı Konularında Sağlam İlerleme Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement