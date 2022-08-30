Xi, Örnek Memurlarla Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü ulusal bir ödül törenine katılmak üzere Beijing'de bulunan örnek memur temsilcileriyle biraraya geldi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, ülkenin dört bir yanından gelen temsilcileri selamlayarak tebrik etti. Xi, temsilcilerden görevlerine bağlı kalmaları ve sorumluluklarını özveriyle yerine getirmelerini istedi.