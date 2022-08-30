Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektörü İstikrarlı Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektörü İstikrarlı Büyüdü

30.08.2022 16:11
Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektörü İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi veriler, Çin'in elektronik bilgi üretimi sektörünün, yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme içinde olduğunu gösteriyor.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi veriler, Çin'in elektronik bilgi üretimi sektörünün, yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme içinde olduğunu gösteriyor. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, ana faaliyet geliri 20 milyon yuan (yaklaşık 2,91 milyon ABD doları) ve üzerinde olan Çinli elektronik bilgi üretimi şirketlerinin toplam katma değeri Ocak-Temmuz döneminde yıllık yüzde 9,8 oranında artış gösterdi. Bu şirketler söz konusu dönemde toplam ihracat sevkiyat değerlerinde yıllık yüzde 7,1, toplam faaliyet gelirlerinde de yüzde 7,9 büyüme bildirdi. Öte yandan sektörün yatırımlarında da hızlı bir yükseliş gözlenirken, sektörün sabit varlık yatırımları 2022'nin ilk yedi ayında yıllık yüzde 18,6 artış gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektörü İstikrarlı Büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektörü İstikrarlı Büyüdü - Son Dakika
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