Çin Devlet Konseyi Üyesi, Gıda Güvenliğinin Artırılmasına Yönelik Çaba Gösterilmesi Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong halkın sağlık ve güvenliğinin sağlanması için gıda güvenliğinin artırılmasına yönelik sürekli çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Devlet Konseyi Gıda Güvenliği Komitesi Başkan Yardımcısı olan Wang, Pazartesi günü başlayan Çin Gıda Güvenliği Tanıtım Haftası kapsamında düzenlenen önemli bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gıda güvenliği doğrudan halkın geçimi, endüstriyel kalkınma, kamu güvenliği ve sosyal istikrarla bağlantılıdır" ifadelerini kullandı. Wang, yasal yaptırımların güçlendirilmesi, denetimin artırılması ve üretici ve operatörlerin temel düzeyde gıda güvenliğini sıkı şekilde sürdürmeye yönelik birincil sorumluluklarını yerine getirme konusunda zorlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. 2011 yılında düzenlenmeye başlayan yıllık Çin Gıda Güvenliği Tanıtım Haftası, ülkenin gıda güvenliğini artırmayı ve halkın konuya yönelik bilincini yükseltmeyi amaçlıyor.