Çin'in Uzay Laboratuvarında Büyütülen Bitkiler İyi Durumda - Son Dakika
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Çin'in Uzay Laboratuvarında Büyütülen Bitkiler İyi Durumda

30.08.2022 14:11
Çin'in Uzay Laboratuvarında Büyütülen Bitkiler İyi Durumda

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda Pazartesi günü bitki kültürü deneylerinin durumu hakkında yapılan bilgilendirmede Wentian laboratuvar modülündeki iki bitkinin tohumlarının çimlendiği ve şu an iyi durumda olduğu bildirildi.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda Pazartesi günü bitki kültürü deneylerinin durumu hakkında yapılan bilgilendirmede Wentian laboratuvar modülündeki iki bitkinin tohumlarının çimlendiği ve şu an iyi durumda olduğu bildirildi. Arabidopsis ve pirinç bitkilerinin tohum örnekleri, Temmuz ayında uzaya gönderilen laboratuvar modülünün yaşam ekolojisi deney dolabına yerleştirildi. Uzayda bitki büyütme deneyleri, yerden alınan talimatlar doğrultusunda 29 Temmuz'da başlatıldı. Arabidopsis fideleri birkaç yaprak verirken pirinç fideleri yaklaşık 30 santimetre uzunluğa erişecek kadar büyüdü. Bilgilendirmede daha sonra uzayda tohum elde etmek üzere yaşam döngüsü deneylerinin yürütüleceği açıklandı. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Moleküler Bitki Bilimlerinde Mükemmellik Merkezi'nden araştırmacı Zheng Huiqiong, Çin'in daha önceki uzayda yaşam döngüsü deneyinde Arabidopsis bitkisinin tohumlarının uzayda başarılı şekilde yetiştirildiğini söyledi. Zheng, Wentian laboratuvar modülünde yürütülen pirincin yaşam döngüsü deneyinin de başarılı olmasını ve uzayda tahıl üretimi konusunda kuramsal kılavuzluk sağlamasını umduğunu sözlerine ekledi. Zheng, uzayda yetiştirilen bitkilerde çiçeklenme zamanının gecikmesi, tohum tutma oranının düşük olması ve tohum kalitesinin azalması gibi sorunlar ortaya çıktığını ve uzayda yapılan deneylerde sadece üzüm, buğday ve bezelye gibi az sayıda bitkiden tohum alınabildiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzay Laboratuvarında Büyütülen Bitkiler İyi Durumda - Son Dakika

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