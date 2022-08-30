Çkp Merkez Komitesi Siyasi Büro Toplantısı'nda, 20. Çkp Ulusal Kongresi'nin 16 Ekim'de Beijing'de Toplanması Önerildi

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin yedinci Genel Kurul Toplantısı ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi için hazırlık çalışmalarıyla ilgili Salı günü bir toplantı yaptı. Toplantıya ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping başkanlık etti. Toplantıda, 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin yedinci Genel Kurul toplantısının 9 Ekim'de Beijing'de yapılmasına karar verildi. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, genel kurula 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin 16 Ekim'de Beijing'de toplanmasını önerdi.

Toplantıda, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, tüm parti ve ulusun her açıdan modern sosyalist bir ülke kurma ve İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi yolunda ilerlerken, kritik bir dönemde toplanacak büyük öneme sahip bir kongre olduğu vurgulandı. Çin özellikleri taşıyan sosyalizmin bayrağının yükseltileceği kongrede, Marksizm-Leninizm, Mao Zedong Düşüncesi, Deng Xiaoping Teorisi, Üç Temsil Teorisi ve Kalkınmaya Bilimsel Bakış savunulacak, ayrıca Xi Jinping'in yeni bir çağ için Çin'e has özellikli sosyalizm hakkındaki öğretileri derinlemesine uygulayacak. Kongrede, partinin son beş yıl içindeki çalışmalarının yanı sıra tüm parti ve tüm etnik gruplardan Çinli insanları yeni çağda Çin özellikleri taşıyan sosyalizmi korumak ve geliştirmek üzere biraraya getirme ve destekleme temelinde yoldaş Xi Jinping ile birlikte Parti Merkez Komitesi'nin önemli başarıları ve değerli deneyimlerini değerlendirilecek.

Kongrede ayrıca, uluslararası ve ülke içindeki durumlar ayrıntılı şekilde incelenecek, yeni dönemdeki yeni yolculuk çerçevesinde parti ve ülke davasının gelişimi için yeni gereksinimler ile halkın yeni beklentileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kongre ile eylem planları ve ana politikalar formüle edilecek, ülke genelindeki tüm parti üyeleri ile etnik gruplardan insanlar, geçmişe güvenmeleri, tarihsel girişimi güçlendirmeleri, yapılanlara dayalı olarak yenilik yapmaları ve cesurca ilerlemeleri için seferber edilecek. Ülke genelindeki tüm parti üyeleri ve etnik gruplardan insanlar, Beş Katmanlı Entegre Planı ve Dört Aşamalı Kapsamlı Strateji'yi koordineli şekilde ilerletmeye, herkes için ortak refahı artırmaya, parti inşasının büyük yeni projesini ilerletmeye ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmeye devam etmek için harekete geçirilecek. Ülke genelindeki tüm parti üyeleri ve etnik gruplardan insanlar, Çin'i her açıdan modern sosyalist bir ülke haline getirmek ve Çin ulusunun her cephede gençleşmesini desteklemek için birlikte çalışmak üzere seferber edilecek. Kongrede, yeni bir ÇKP Merkez Komitesi ile ÇKP Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu seçilecek. Toplantıya göre, kongreye yönelik bütün hazırlık çalışmaları sorunsuz ilerlerken, kongrenin başarılı olması için hazırlıkların ciddi şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Toplantıda başka konular da görüşüldü.