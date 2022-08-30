Çin Tahıl Çiftçilerine 10 Milyar Yuan Destek Ayırdı - Son Dakika
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Çin Tahıl Çiftçilerine 10 Milyar Yuan Destek Ayırdı

30.08.2022 13:51
Çin Tahıl Çiftçilerine 10 Milyar Yuan Destek Ayırdı

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkenin tahıl yetiştiricilerine merkezi hükümet bütçesinden toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarında destek sağlanacağı ifade edildi.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkenin tahıl yetiştiricilerine merkezi hükümet bütçesinden toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarında destek sağlanacağı ifade edildi. Bakanlık, bu adımın tahıl yetiştiricilerini artan tarım malzemeleri fiyatlarından korumayı ve tahıl ekimi konusundaki isteklerini daha da artırmayı amaçladığını kaydetti. Bakanlığa göre, tarım malzemelerinin artan maliyetlerinin yükünü çeken bireysel çiftçiler, aile çiftlikleri, tarım kooperatifleri, tarım işletmeleri ve ilgili kuruluşların da aralarında bulunduğu tahıl üreticilerine tek seferlik destek verilecek. 2022 yılında şu ana kadar, merkezi hükümet tahıl yetiştiricilerine üç parti halinde 40 milyar yuan destek verdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Tahıl Çiftçilerine 10 Milyar Yuan Destek Ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Tahıl Çiftçilerine 10 Milyar Yuan Destek Ayırdı - Son Dakika
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