ABD'nin Xinjiang Yalanları Kendi İtibarını Daha Hızlı Düşürmekten Başka Bir İşe Yaramayacak - Son Dakika
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ABD'nin Xinjiang Yalanları Kendi İtibarını Daha Hızlı Düşürmekten Başka Bir İşe Yaramayacak

30.08.2022 13:51
ABD'nin Xinjiang Yalanları Kendi İtibarını Daha Hızlı Düşürmekten Başka Bir İşe Yaramayacak

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Küresel Katılım Merkezi'nin (GEC) Xinjiang'la ilgili yayımladığı ve Çin'in Xinjiang hakkında dezenformasyon oluşturup yaydığı iftirasında bulunduğu bir raporunu yalanladı.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Küresel Katılım Merkezi'nin (GEC) Xinjiang'la ilgili yayımladığı ve Çin'in Xinjiang hakkında dezenformasyon oluşturup yaydığı iftirasında bulunduğu bir raporunu yalanladı. Günlük basın toplantısında raporla ilgili bir soruya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, raporun doğruyla yanlışı birbirini karıştırdığını ve suçu saptırdığını söyleyerek ABD'nin Xinjiang'la ilgili yalanlarının sadece kendi itibarının daha hızlı düşmesine yol açacağını vurguladı. Zhao, GEC'nin "küresel katılım" adı altında "propaganda ve sızma" operasyonu yürüttüğünü ve dezenformasyonun kaynağı haline geldiğini söyledi.

Zhao, Çin'in uzun süredir dezenformasyondan mağdur olduğunu ve özellikle de Çin'in Xinjiang bölgesinin, ABD'nin dünya çapında dezenformasyon yaymaya yönelik kampanyasından ağır saldırı altında olduğunu belirtti. Uzun süredir ABD'nin Xinjiang'ı kullanarak Çin'i kontrol altına almaya yönelik kötü niyetli planını gerçekleştirmek üzere Xinjiang hakkında yüzyılın yalanlarını yaydığını söyleyen Zhao, bazı ABD'li hükümet yetkililerinin bunu kabul ettiğini sözlerine ekledi. Zhao, "Aslında ABD'nin Xinjiang'a yönelik dezenformasyon kampanyası yeni bir şey değil ve kullandığı yöntemler birçok kez açığa çıkarıldı" diye konuştu.

Zhao, sözde akademisyenler ve bazı medya kuruluşları, siber uzay ve hükümet kuruluşlarının yalanların ilk malzemelerini hem ürettiğini hem de tükettiğini ve sonra Xinjiang'a yönelik dezenformasyonun, ABD hükümeti tarafından Çin'e yönelik yaptırım ve baskılar için bahane olarak kullanıldığını vurguladı. Yalan üretenlerin ve dezenformasyon yayanların en fazla gerçeklerden ve hakikatten korktuğunu söyleyen Zhao, Xinjiang'in artık güvenli ve istikrarlı bir yer olduğunu, sürdürülebilir ve sağlam kalkınma sergilediğini ve orada yaşayan insanların mutlu ve tatmin edici yaşamlara sahip olduğunu sözlerine ekledi. Zhao, "Bu, ABD'nin Xinjiang'e yönelik dezenformasyon kampanyasını çürüten en iyi ve en güçlü kanıttır" diye konuştu. Zhao, ABD'nin ne kadar fazla yalan üretirse üretsin dünyadaki insanları kandıramayacağını ve Xinjiang'ın uyum ve istikrarına zarar veremeyeceğini ve uluslararası toplumda adalet arayan sesleri boğamayacağını belirtti. Zhao, "Aslında ABD'nin yaptığı şey, kendi itibarını daha hızlı düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'nin Xinjiang Yalanları Kendi İtibarını Daha Hızlı Düşürmekten Başka Bir İşe Yaramayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Xinjiang Yalanları Kendi İtibarını Daha Hızlı Düşürmekten Başka Bir İşe Yaramayacak - Son Dakika
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