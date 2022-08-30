Shougang Park'taki 2022 Cıftıs Mekanlarına Kısa Bir Ziyaret

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Ekonomisini dışa açma hamlesini bir üst seviyeye çıkaran Çin'in hizmet sektörü de son 10 yılda göz kamaştırıcı bir büyümeyle küresel arenada varlığını artırıyor. Çin'in hizmet sektörü 2012 yılından bu yana, dünya ortalamasının 3,1 yüzde puan üzerinde olan yıllık yüzde 6,1'lik bir büyümeyle güçlü bir ivme kazandı. İlki 2012 yılında düzenlenen Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) bu yıl 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi ile Shougang Park'ta yapılacak ve hizmet ticaretinde karşılıklı alışverişler için bir platform oluşturacak. Gelin fuara ev sahipliği yapan mekanlardan Shougang Park'ı birlikte gezelim.

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta, 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) mekanlarından biri görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta, 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) telekomünikasyon, bilgisayar ve bilişim hizmetleri sergi salonunu gezen ziyaretçiler görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta, 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) bir salonunda hazırlık yapan bir fuar çalışanı görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) telekomünikasyon, bilgisayar ve bilişim hizmetleri sergi salonu görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Han Xu/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta düzenlenen 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) bir mekanı görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta düzenlenen 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) logosunun fotoğrafını çeken bir gazeteci görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ın bir manzarası görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta düzenlenen 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) için hazırlık yapan bir fuar çalışanı görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ın bir manzarası görülüyor, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ın bir manzarası görülüyor, 29 Ağustos 2022.(Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)