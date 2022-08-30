İtalyan Ulusal Pavyonu, Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda Kapılarını Açacak

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- İtalyan Ticaret Ajansı'nın Beijing Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, İtalyan Ulusal Pavyonu, Çarşamba günü açılması planlanan 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) kapılarını açacak. İtalya, bu etkinlik için ülke adına ilk kez bir delegasyon oluşturuyor. İtalya Ticaret Ajansı Direktörü Gianpaolo Bruno, "Delegasyonda Çin'deki İtalya Büyükelçiliği, İtalya Ticaret Ajansı, Çin-İtalya Ticaret Odası, İtalya Hükümeti Turizm Kurulu ve 15 İtalyan şirketi yer alacak" dedi. Fuara katılan İtalyan şirketleri diğer alanların yanında imalat, Ar-Ge, gıda hizmetleri, endüstriyel tasarım, işletme danışmanlığı, hukuki hizmetler, kültür hizmetleri, inşaat ve mühendislik hizmetleri ile ulaşım ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor.

Bruno, " Roma'dan Beijing'e seyahat etmenin kolay olmamasının yanında Kovid-19 gibi bağımsız etmenler nedeniyle de her bir kurum fuara katılmak için elinden gelen tüm çabayı gösterdi, ki bu da İtalyan şirketlerinin bu hizmet fuarına verdiği önemi gösteriyor" diye konuştu. Hizmet sektörünün İtalyan ekonomisinde kritik bir rol oynadığını ve ülkenin turizm, sanat ile kültürel hizmetler gibi geniş bir yelpazedeki hizmetlerin rekabetçi avantajının da tadını çıkardığını sözlerine ekledi. Çin Gümrüğü'nün verileri de Kovid-19 pandemisine rağmen İtalya'nın Çin'le ticaretinin 2021'de yüzde 34,1'lik artış kaydettiğini gösterdi. Bruno, "Hizmet sektörü, iki hükümetin de dışa açılmayı destekleyen çabaları sayesinde İtalya ve Çin arasındaki ikili ticarette önemli bir rol oynuyor" diye konuştu. "Çin'in ekonomisi inanılmaz derecede dirençli ve güçlü. Çin'in ekonomik büyümesi gelecek dönemde de küresel ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edecek" diyen Bruno, İtalyan şirketlerinin de Çin pazarına güvendiğini kaydetti.