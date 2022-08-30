Çin, Asean'ın En Büyük Ticaret Ortağı Olmayı Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Asean'ın En Büyük Ticaret Ortağı Olmayı Sürdürüyor

30.08.2022 14:01
Çin, Asean'ın En Büyük Ticaret Ortağı Olmayı Sürdürüyor

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin peş peşe 13 senedir Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin peş peşe 13 senedir Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Çin ile ASEAN arasındaki ticaret bu yılın ilk yedi ayında 544,9 milyar ABD dolarına çıktı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ASEAN ile ticaretin bir önceki seneye göre yüzde 13,1 artarak ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 15'ini oluşturduğunu söyledi.

Li, Temmuz sonu itibarıyla kümülatif her iki yöndeki yatırımların 340 milyar ABD dolarını aştığını kaydetti. Öte yandan Çinli şirketler, Temmuz ayı sonuna kadar 380 milyar doları aşan kümülatif ciro ile ASEAN ülkelerindeki altyapı projelerine müteahhitlik yapma konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydediyor. Li, Çin'in yaklaşmakta olan 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda ASEAN ile işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla profesyonel çevrimiçi ve çevrimdışı ticaret eşleştirme ve yatırım koordinasyon hizmetlerinin de aralarında bulunduğu düzenlemeler yapılacağını söyledi. ASEAN ülkelerinden sergilenecek mallar için gümrükleme, nakliye, satın alma ve gümrüksüz hizmetler gibi alanlarda tercihli düzenlemeler sağlanacak. 19. Çin-ASEAN Fuarı, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

YORUMLAR
500
Çin, Elektrikli Ekipmanların Yeşil Gelişimini Destekleme Planını Açıkladı Çin, Elektrikli Ekipmanların Yeşil Gelişimini Destekleme Planını Açıkladı Çin'in Y-20 Nakliye Uçağı Avrupa'da Bir Uluslararası Havacılık Fuarında İlk Kez Sergilenecek Çin'in Y-20 Nakliye Uçağı Avrupa'da Bir Uluslararası Havacılık Fuarında İlk Kez Sergilenecek
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Asean'ın En Büyük Ticaret Ortağı Olmayı Sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 14:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Asean'ın En Büyük Ticaret Ortağı Olmayı Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement