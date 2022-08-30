Çin, Asean'ın En Büyük Ticaret Ortağı Olmayı Sürdürüyor

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin peş peşe 13 senedir Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Çin ile ASEAN arasındaki ticaret bu yılın ilk yedi ayında 544,9 milyar ABD dolarına çıktı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ASEAN ile ticaretin bir önceki seneye göre yüzde 13,1 artarak ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 15'ini oluşturduğunu söyledi.

Li, Temmuz sonu itibarıyla kümülatif her iki yöndeki yatırımların 340 milyar ABD dolarını aştığını kaydetti. Öte yandan Çinli şirketler, Temmuz ayı sonuna kadar 380 milyar doları aşan kümülatif ciro ile ASEAN ülkelerindeki altyapı projelerine müteahhitlik yapma konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydediyor. Li, Çin'in yaklaşmakta olan 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda ASEAN ile işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla profesyonel çevrimiçi ve çevrimdışı ticaret eşleştirme ve yatırım koordinasyon hizmetlerinin de aralarında bulunduğu düzenlemeler yapılacağını söyledi. ASEAN ülkelerinden sergilenecek mallar için gümrükleme, nakliye, satın alma ve gümrüksüz hizmetler gibi alanlarda tercihli düzenlemeler sağlanacak. 19. Çin-ASEAN Fuarı, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.