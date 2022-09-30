Çin Ana Karası Wıpo'nun İnovasyon Sıralamasında 11. Sıraya Çıktı - Son Dakika
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Çin Ana Karası Wıpo'nun İnovasyon Sıralamasında 11. Sıraya Çıktı

30.09.2022 12:04
Çin Ana Karası Wıpo'nun İnovasyon Sıralamasında 11. Sıraya Çıktı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin ana karası, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi (GII) 2022'de, 2021 sıralamasındaki yerinden bir sıra yükselerek 11. sıraya çıktı.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin ana karası, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi (GII) 2022'de, 2021 sıralamasındaki yerinden bir sıra yükselerek 11. sıraya çıktı. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin (CNIPA) Perşembe günkü açıklamasına göre, sıralamadaki bu yükseliş, Çin ana karasının peş peşe 10. çıkışı oldu ve böylece 36 üst orta gelirli ekonominin zirvesine yükseldi. WIPO'ya göre, GII en son küresel inovasyon trendlerini izliyor ve dünyadaki en inovatif ekonomileri belirleyerek yaklaşık 130 ekonominin inovasyon performanslarını sıralıyor. Bu seneki GII raporuna göre, inovasyon girdisi alt göstergeleri açısından Çin ana karası iç pazar ölçeğinde ve resmi eğitim veren firma sayısında ilk sırada yer aldı. Rapora göre, inovasyon çıktısı alt göstergeleri açısından Çin ana karası, menşeine göre patentler, menşeine göre faydalı modeller, işgücü verimliliği artışı, menşeine göre ticari markalar ve yaratıcı mal ihracatında ilk sırada yer aldı.

Çin Ana Karası Wıpo'nun İnovasyon Sıralamasında 11. Sıraya Çıktı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ana Karası Wıpo'nun İnovasyon Sıralamasında 11. Sıraya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ana Karası Wıpo'nun İnovasyon Sıralamasında 11. Sıraya Çıktı - Son Dakika
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