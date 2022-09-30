Çin Başbakanı, Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Lansmanına Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Çin Başbakanı, Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Lansmanına Tebrik Mesajı Gönderdi

30.09.2022 11:34
Çin Başbakanı, Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Lansmanına Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Perşembe günü Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) Küresel İnovasyon Endeksi 2022'nin yayınlanmasıyla ilgili bir tebrik mektubu gönderdi.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Perşembe günü Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) Küresel İnovasyon Endeksi 2022'nin yayınlanmasıyla ilgili bir tebrik mektubu gönderdi. Li mektubunda, bilim-teknoloji inovasyonunun insan toplumunun gelişimi için etkili bir itici güç olduğunu söyledi. İnovasyona büyük önem veren Çin'in, küresel inovasyon ağına güçlü bir şekilde entegre olduğunu, fikri mülkiyet haklarını koruduğunu ve tüm cephelerde bilim-teknoloji inovasyonunda küresel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti. Çin'in bilim-teknoloji gücünü ve inovasyon yeteneğini artırma konusunda kayda değer ilerleme gerçekleştirdiğini belirten başbakan, Çin'in inovasyon hamlesinin ve iş dünyasındaki girişimlerinin pazar canlılığını ve sosyal yaratıcılığı artırdığını ve yeni büyüme faktörlerinin gelişmesine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi. Li, ileriye bakıldığında, Çin'in daha açık bir tavırla uluslararası alışverişleri ve işbirliğini geliştireceğini, küresel bilim ve teknoloji yönetimine katılımını derinleştireceğini ve bilim-teknoloji inovasyonu ile ilgili küresel işbirliğinde yeni alanlar keşfedeceğini söyledi. Li, Çin'in ayrıca açık, kapsayıcı, dengeli ve etkili uluslararası fikri mülkiyet haklarını ortaklaşa geliştirmek için WIPO ile dostane işbirliğini sürdürmeye istekli olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı, Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Lansmanına Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakanı, Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Lansmanına Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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