Xi'nin Sco Devlet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Xi'nin Sco Devlet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma Yayımlandı

30.09.2022 11:44
Xi'nin Sco Devlet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma Yayımlandı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. Toplantısı'nda yaptığı konuşma yayımlandı.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. Toplantısı'nda yaptığı konuşma yayımlandı. Xi, "Daha İyi Bir Geleceği Kucaklamak İçin Zamanın Trendine Uymak ve Dayanışma ve İşbirliğini Artırmak" başlıklı konuşmasını Özbekistan'da 16 Eylül'de yapmıştı. Halk Yayınevi tarafından yayımlanan Kitapçık, ülke genelindeki Xinhua Kitapevi mağazalarında bulunabiliyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi'nin Sco Devlet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma Yayımlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 18:16:30. #1.13#
SON DAKİKA: Xi'nin Sco Devlet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement