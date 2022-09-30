Xi, Şehitleri Anma Günü'nde Ulusal Kahramanları Andı - Son Dakika
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Xi, Şehitleri Anma Günü'nde Ulusal Kahramanları Andı

30.09.2022 18:34
Xi, Şehitleri Anma Günü'nde Ulusal Kahramanları Andı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile devletin diğer liderleri, Cuma sabahı başkent Beijing'teki Tian'anmen Meydanı'nda şehit düşen ulusal kahramanlara çiçek sepetleri sunmak üzere düzenlenen törene katıldı.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile devletin diğer liderleri, Cuma sabahı başkent Beijing'teki Tian'anmen Meydanı'nda şehit düşen ulusal kahramanlara çiçek sepetleri sunmak üzere düzenlenen törene katıldı. Çin'deki Ulusal Gün'den bir gün önce Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene katılan diğer liderler arasında Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan da bulundu. Törene liderlerle birlikte toplumun her kesimden temsilciler de iştirak etti. Beijing saatiyle 10.00'da tüm katılımcılar Çin Ulusal Marşı'nı okudu ve Çin halkının kurtuluşu ve 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin inşası için hayatlarını feda eden şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. Törende Halk Kahramanları Anıtı'nın önüne dokuz büyük çiçek sepeti bırakıldı. Diğer liderlerle anıtın önüne gelen ve burada sepetlerin kurdelelerini düzelten Xi ve liderliğindeki diğer üst düzey yetkililer saygılarını sunmak üzere anıtın etrafını turladı.

"Halkımızın kahramanları sonsuza dek hafızamızda yaşayacak" yazan kurdeleli çelenkler ÇKP Merkez Komitesi; Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi; Devlet Konseyi; Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi; Çin Merkez Askeri Komisyonu; komünist olmayan partiler, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu ve parti bağlantısı olmayan yurtseverler; halk örgütleri ve her kesimden insanlar; gaziler, emekli kıdemli kadrolar ve şehit yakınları ile Çinli Genç Öncüler adına takdim edildi. ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, özünde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliği altındaki Parti, silahlı kuvvetler ve tüm etnik gruplardan insanlar Parti ve devletin davasında tarihi başarılara ve dönüşümlere imza atarak dayanışma içinde ilerliyor. Şehitlerin ruhunu yaşatan ve ondan güç alan Çin, Çin'i her bakımdan modern bir sosyalist ülke haline getirmek ve İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne doğru ilerlemek için yeni yolculukta kesinlikle daha görkemli bir dönem yazacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Şehitleri Anma Günü'nde Ulusal Kahramanları Andı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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