Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda Şehitler Günü münasebetiyle, yaşamını yitiren ulusal kahramanlara çiçek sunulan bir anma töreni düzenlendi, 30 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika
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