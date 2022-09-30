Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni - Son Dakika
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Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni

30.09.2022 16:14
Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda Şehitler Günü münasebetiyle, yaşamını yitiren ulusal kahramanlara çiçek sunulan bir anma töreni düzenlendi, 30 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda Şehitler Günü münasebetiyle, yaşamını yitiren ulusal kahramanlara çiçek sunulan bir anma töreni düzenlendi, 30 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

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Geleneksel Çin Kültürünü Kucaklayan Amerikalı Bir Genç Geleneksel Çin Kültürünü Kucaklayan Amerikalı Bir Genç
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni - Son Dakika
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