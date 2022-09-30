Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak

30.09.2022 21:04
Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in ÇKP'nin yeni dönemdeki tarihi misyonuyla ilgili makalesi yayınlanacak.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in ÇKP'nin yeni dönemdeki tarihi misyonuyla ilgili makalesi yayınlanacak. Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi'nin makalesi, ÇKP Merkez Komitesi'nin önde gelen dergisi olan Qiushi Journal'ın bu yılki 19. sayısında, Cumartesi günü yer alacak. Ulusal modernleşmenin, modern zamanların başlangıcından beri Çin halkının en büyük hayali olduğuna dikkat çeken makalede, ÇKP'nin, kuruluşunda, komünizmi gerçekleştirmeyi en yüksek ideali ve nihai hedefi haline getirdiği ve ulusal modernleşmenin tarihi misyonunu omuzladığı vurgulandı. Makaleye göre, parti bu tarihi görevi yerine getirmek için ne kuruluş misyonunu unuttu ne de görevinde tereddüt etti. Partinin ayrıca, halkı birleştirdiği ve her türlü zorlukları karşılamalarına, büyük fedakarlıklara katlanmalarına, aksiliklerle doğrudan yüzleşmelerine ve yanlışları cesurca düzeltmelerine, sayısız zorlukların üstesinden gelmelerine ve mucize üzerine mucize yaratmalarına öncülük ettiği belirtildi.

ÇKP'nin ulusal modernleşme hedefini gerçekleştirmeye daha yakın, kendinden daha emin ve her zamankinden daha yetkin olduğu belirtilen makalede, bunun çocuk oyuncağı olmadığı kabul ediliyor. Makalede, her parti üyesi, bu hedef doğrultusunda daha sıkı çalışmaya hazır olmaya çağrılıyor. "Büyük hayalimizi gerçekleştirmek büyük mücadele gerektirir" ifadesinin yer aldığı makalede, "Eğer partimiz halkı birleştirerek büyük güçlüklere etkili şekilde karşılık vermeye, büyük risklere göğüs germeye, büyük engelleri aşmaya ve büyük ihtilafları çözmeye yönlendirecekse, bu büyük mücadeleyi birçok yeni çağdaş özellikle üstlenmeli" denildi. "Büyük hayalimizi gerçekleştirmek büyük proje gerektirir" denen makalede, bu projenin tam gaz devam eden parti binasının büyük yeni projesi olduğunu belirtildi. Makalede ayrıca, "Büyük hayalimizi gerçekleştirmek büyük amaç gerektirir. Tüm Partimiz, Çin özelliklerine sahip sosyalizmin yolu, teorisi, sistemi ve kültürüne olan güvenimizi güçlendirmeli" ifadesi bulunuyor. Makalede, "Siyasi oryantasyonumuzu sürdürmeli, ülkemizin geliştiren sağlam ve iyi işler yapmalı ve Çin özelliklerine sahip sosyalizmi desteklemeye ve geliştirmeye devam etmeliyiz" dendi. Makalede, "Bu projeyi ilerletmek için yapılan tüm çalışmalar, mücadeleye, amaca ve hayale yönelik olan çalışmalarla el ele yürümeli. Tarih ilerledikçe ve dünya köklü değişiklikler geçirirken, partinin her zaman çağın ilerisinde kaldığını görmeliyiz" ifadesi kullanıldı.

Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak

YORUMLAR
500
Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı Çin'in Rafine Petrol Tüketimi Ağustos Ayında Arttı Çin'in Rafine Petrol Tüketimi Ağustos Ayında Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putn, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement