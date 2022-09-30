Çin'in İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül Ayında Düştü

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında 52,6 olarak açıklanan Çin'in imalat dışı sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül ayında 50,6'ya düştü Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye, altında kalanlar ise daralmaya işaret ediyor. NBS'ye göre, inşaat sektörü Eylül ayında, sektördeki ticari faaliyetlere dair alt endeksin Ağustos seviyesinin 3,7 puan üzerinde 60,2'ye ulaşmasıyla güçlü büyümesini devam ettirdi. Salgın ve diğer faktörlerin piyasa faaliyetlerine baskı yapması sebebiyle hizmet sektörü bu ay zayıfladı. Ticari faaliyetler alt endeksi geçen aya göre 3 yüzde puan düşüşle 48,9'a geriledi. Cuma günkü veriler ayrıca Çin imalat sektörü PMI değerinin Ağustos ayındaki 49,4'ten Eylül'de 50.1'e yükseldiğini de gösterdi.